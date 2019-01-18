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Выстрел в спину, беспилотник со взрывчаткой, бомба в ресторане. Громкие нападения на политиков
19.01.2019 08:00 — Новости Мира | Tut.by
Сегодня хоронят мэра Гданьска Павла Адамовича. Он умер в больнице 14 января от ножевых ранений: на градоначальника напал мужчина, который выбежал на сцену во время благотворительного мероприятия «Большой оркестр праздничной помощи». Позже сообщили, что он страдает психическим расстройством. Адамовичу было 53 года, он управлял Гданьском более 20 лет. Президент Польши Анджей Дуда объявил субботу днем траура.
Нападение на мэра Гданьска стало одним из самых громких. Мы решили вспомнить, кто и как покушался на политиков в последние годы.
В Мексике мэра города убили после вступления в должность
Алехандро Апарисио избрали руководителем муниципалитета Тлахиако в штате Оахака. 1 января он вступил в должность. Он представлял партию президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора «Движение национального возрождения». Спустя полтора часа после вступления в должность на мэра совершили покушение. Он
Взрыв на стадионе в VIP-секторе с президентом Зимбабве
23 июня 2018 года на стадионе проходил митинг правящей в Зимбабве партии. После выступления президента страны Эммерсона Мнангагвы, когда тот уходил с трибуны,
Президента Венесуэлы атаковали беспилотники
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После покушения Мадуро обвинил в его организации Колумбию, та все отрицает. Впоследствии были задержаны несколько подозреваемых в нападении, в том числе и один из организаторов. Он дал
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Убийство российского посла в прямом эфире
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Поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту застрелили российского политика Бориса Немцова. На него напали, когда он прогуливался по мосту вместе со своей спутницей. Девушка
Следствие пришло к выводу, что убийство было заказным. Арестовали пятерых исполнителей, шестой погиб при задержании. 13 июля 2017 года Московский окружной военный суд приговорил обвиняемых к различным срокам: от 11 до 20 лет лишения свободы.
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Нападение на мэра Гданьска стало одним из самых громких. Мы решили вспомнить, кто еще из политиков в последнее время подвергался подобным атакам.
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