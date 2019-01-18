Выстрел в спину, беспилотник со взрывчаткой, бомба в ресторане. Громкие нападения на политиков

Сегодня хоронят мэра Гданьска Павла Адамовича. Он умер в больнице 14 января от ножевых ранений: на градоначальника напал мужчина, который выбежал на сцену во время благотворительного мероприятия «Большой оркестр праздничной помощи». Позже сообщили, что он страдает психическим расстройством. Адамовичу было 53 года, он управлял Гданьском более 20 лет. Президент Польши Анджей Дуда объявил субботу днем траура.



Павел Адамович. Фото взято со страницы: facebook.com/Pawel.Adamowicz

Нападение на мэра Гданьска стало одним из самых громких. Мы решили вспомнить, кто и как покушался на политиков в последние годы.

В Мексике мэра города убили после вступления в должность

Алехандро Апарисио избрали руководителем муниципалитета Тлахиако в штате Оахака. 1 января он вступил в должность. Он представлял партию президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора «Движение национального возрождения». Спустя полтора часа после вступления в должность на мэра совершили покушение. Он погиб . Предполагаемого убийцу задержали.

Взрыв на стадионе в VIP-секторе с президентом Зимбабве

23 июня 2018 года на стадионе проходил митинг правящей в Зимбабве партии. После выступления президента страны Эммерсона Мнангагвы, когда тот уходил с трибуны, взорвалась граната . Президент не пострадал, но ранения получили около 50 человек, в том числе вице-президент и некоторые министры. Организатора покушения задержали.

Президента Венесуэлы атаковали беспилотники

4 августа 2018 года два начиненных взрывчатой беспилотника атаковали президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Аппараты сбили военные. В результате атаки президент остался невредим, семеро военных получили ранения.



Покушение на Николаса Мадуро

После покушения Мадуро обвинил в его организации Колумбию, та все отрицает. Впоследствии были задержаны несколько подозреваемых в нападении, в том числе и один из организаторов. Он дал признательные показания и сообщил, что покушение готовилось несколько месяцев, нападавшие тренировались управлять беспилотниками.

Бомба в Чебурашке

31 августа глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб во время взрыва в ресторане неподалеку от его резиденции. Также погиб телохранитель Захарченко, ранены были 12 человек. Сообщалось, что взрывное устройство было установлено в фигурку Чебурашки в камуфляже на вывеске с названием заведения.



Александр Захарченко. Фото: dan-news.info

По делу задержали нескольких подозреваемых, самопровозглашенная ДНР заявила о причастности Киева к случившемуся. В СБУ все отрицают.

Кандидата в президенты Бразилии ранили ножом на встрече с избирателями

7 сентября 2018 года в городе Жуис-ди-Фора во время встречи с избирателями на кандидата в президенты Жаира Болсонару напал мужчина с ножом. Рана оказалась поверхностной , но без операции не обошлось. Нападавшего задержали.



Жаир Болсонару. Фото: Reuters

Болсонару победил во втором туре выборов, набрав 55% голосов, и стал президентом Бразилии. Он обещает беспощадно бороться с преступностью, избавиться от коррупции в стране и вернуть смертную казнь.

Расстрел конгрессменов на бейсбольной тренировке

14 июня 2017 года вооруженный винтовкой мужчина открыл огонь по группе конгрессменов, которые проводили тренировку по бейсболу под Вашингтоном. Были ранены пять человек, в том числе и конгрессмен Стив Скализ. Нападавшим оказался 66-летний мужчина, который, по версии следствия, действовал в одиночку. В фургоне, где жил нападавший, следователи нашли список жертв, в котором числились конгрессмены-республиканцы.

Нападение на политика перед референдумом по Brexit

16 июня 2016 года 41-летний политик, член парламента Великобритании и «восходящая звезда Лейбористской партии» Джоан Кокс перед запланированной встречей с избирателями в городе Берстолл получила несколько огнестрельных ранений, затем нападавший ударил ее ножом. Это произошло на улице, рядом с помещением, где она еженедельно встречалась со своими избирателями.



Джоан Кокс. Фото: Reuters

Женщину пытались спасти врачи, но она умерла в реанимации. Убийцу задержали, во время нападения он кричал название ультраправой партии, выступающей за выход Великобритании из ЕС, — Britain First. Сообщалось, что нападавший ранее страдал психическим расстройством .

Убийство российского посла в прямом эфире

19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия выставки в центре современного искусства застрелили посла России Андрея Карлова. Нападавший выстрелил в спину посла восемь раз, когда тот заканчивал свою речь. Очевидцы убийства рассказывали, что он говорил, что нападение — «это месть за Алеппо» (Россия с 2015 года участвует в военных операциях в Сирии. — Прим. TUT.BY). На выставке был фотограф AP Бурхан Озбилиджи, который умудрился сделать снимок убийцы.



Мевлют Мерт Алтынташ, который стрелял в посла России в Турции. Фото: @agirecudi/twitter.com

Нападавшим оказался бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого уволили в ходе проверок после неудавшейся попытки вооруженного госпереворота в Турции в июле 2016 года. Он был на выставке в качестве охранника. Его задержали.

Убийство Бориса Немцова

Поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту застрелили российского политика Бориса Немцова. На него напали, когда он прогуливался по мосту вместе со своей спутницей. Девушка не пострадала , а Немцов умер на месте происшествия .



На месте убийства Немцова в ночь на 28 февраля 2015 года. Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»

Следствие пришло к выводу, что убийство было заказным. Арестовали пятерых исполнителей, шестой погиб при задержании. 13 июля 2017 года Московский окружной военный суд приговорил обвиняемых к различным срокам: от 11 до 20 лет лишения свободы.