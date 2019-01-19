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С жителей Чечни решили списать долги за газ. Теперь об этом просят и другие регионы

19.01.2019 23:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Районный суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность населения за газ в размере 9 млрд рублей (около 135 долларов США). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение с сайта прокуратуры Чеченской Республики.


Фото: pixabay.com

Прокуратура региона установила, что компания, нарушая закон и внутриведомственный приказ, не составляла документы, которые необходимы для списания задолженности. Помимо этого, ее нельзя взыскать, потому что истек срок исковой давности. В результате незаконного бездействия организации задолженность населения, превышающая 9 млрд рублей, в установленном порядке не была списана, говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, требования оплатить коммунальные долги создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения.

После этого депутаты Смоленской областной думы, Государственного совета Чувашии и регионального парламента Башкирии направили запросы о списании долгов местных жителей за газ, пишет TJournal.

Смоленские депутаты обратились в прокуратуру региона с предложением списать долги во всех российских регионах, а не только в Чечне. «В основе правовой системы лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов Федерации между собой», — говорится в заявлении. Это заявление также поддержал депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

Башкирский депутат в заявлении в прокуратуру добавил, что долги местных жителей в размере 3 миллиардов рублей также негативно сказываются на уровне социальной напряженности. Чувашский депутат в своем обращении заявил, что написал обращение в прокуратуру, так как его сограждане «ничем не хуже» жителей Чечни.

 
 
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Требования оплатить коммунальные долги создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения.
 
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