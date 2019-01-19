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Новый протест против президента Сербии собрал более 10 тысяч человек

20.01.2019 09:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Свыше 10 тысяч человек в субботу вечером, 19 января, устроили протестный марш против президента страны Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии, сообщает Reuters. Демонстранты требуют свободы СМИ в качестве необходимого условия для проведения свободных и честных выборов.


Фото: Reuters

Организатор марша — «Альянс за Сербию», который объединил 30 оппозиционных партий и организаций страны. Протестующие, у которых на груди были значки с надписью «Началось» (It has started), скандировали «Вучич — вор».

«Единственное требование, которое у нас есть, — это то, чтобы это зло [режим] прекратилось», — приводит Reuters слова одного из протестующих по имени Бранислав Трифунович. «Мы хотим выборов, но свобода должна быть на первом месте», — добавил он.

Комментариев со стороны офиса президента Вучича относительно нового марша протеста не было. Однако, как напоминает агентство, ранее Вучич говорил, что не собирается удовлетворять требования оппозиции, касающиеся избирательной реформы и расширения свободы СМИ, «даже если на улицы выйдут 5 млн человек», но выразил готовность проверить популярность своей партии в ходе внеочередных выборов.

Еженедельные протесты в Сербии проходят уже восьмую неделю подряд. Предыдущие марши собирали примерно такое количество протестующих. Акции протеста распространились уже и на другие города. В пятницу они прошли во втором по величине городе Нови-Саде, в южном городе Ниш и ряде другим, но там число протестующих остается небольшим.

В минувший четверг в Белграде побывал президент России Владимир Путин. Перед храмом Святого Саввы в Белграде его приветствовали десятки тысяч людей. Российский лидер поблагодарил сербов за поддержку.

Соцопросы, проведенные в ноябре, показывают, что партию Вучича поддерживают 53,3% сербов, в то время как оппозиционные партии заметно отстают, замечает Reuters.

 
 
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Соцопросы, проведенные в ноябре, показывают, что партию Вучича поддерживают 53,3% сербов, в то время как оппозиционные партии заметно отстают
 
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