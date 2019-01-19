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Умер старейший мужчина на планете
20.01.2019 12:20 — Новости Мира | Tut.by
Житель острова Хоккайдо Масадзо Нонака, который ранее был признан старейшим мужчиной на Земле, скончался в воскресенье в возрасте 113 лет. Об этом сообщило агентство
Японец умер в своем доме в поселке Асёро.
Нонака родился в 1905 году. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо. Его потомки управляют небольшим отелем на горячих источниках «Нонака онсэн» в этой местности.
Примечательно, что в рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал примерно 30-е место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам.
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Житель острова Хоккайдо Масадзо Нонака скончался в воскресенье в возрасте 113 лет.
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