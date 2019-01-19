Париж заявил о введении налога на «большую четверку» во главе с Google

К концу февраля на рассмотрение французского правительства будет вынесен законопроект о налогообложении транснациональных технологических компаний, в первую очередь тех, которые входят в «большую четверку» — Google, Amazon, Facebook и Apple (GAFA), заявил в интервью Le Journal du Dimanche министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

По его словам, налог «затронет все компании, предлагающие цифровые услуги и имеющие оборот более € 750 млн по всему миру и € 25 евро во Франции». Министр назвал налогообложение международных компаний «вызовом 21 века» и «вопросом справедливости». Правительство намерено как можно скорее направить законопроект в парламент. Ожидается, что благодаря новому налогу бюджет Франции ежегодно сможет получать дополнительно около € 500 млн в год.

Кроме того, Ле Мэр пообещал вести борьбу с уклонением от уплаты налогов, инициируя пересмотр международных налоговых правил. По его словам, законодатели должны «следовать за деньгами, которые в целях уклонения от налогов идут туда, где их быть не должно».