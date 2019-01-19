Проигравший выборы в Конго кандидат объявил себя президентом страны

Конституционный суд Демократической Республики Конго (ДРК) в воскресенье объявил окончательные итоги выборов президента страны, подтвердив победу в них лидера оппозиционной партии «Союз за демократию и социальный прогресс» Феликса Чисекеди, сообщает Reuters.



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Таким образом, суд отклонил жалобу второго кандидата, Мартена Файюлу, который представлял в президентской гонке другую оппозиционную партию. Согласно предварительному подсчету голосов, объявленных на прошлой неделе, Файюлу занял второе место. Он не согласился с озвученными результатами, заявив, что это был сговор между уходящим президентом Жозефом Кабилой и Чисекеди.

Представители Кабилы и Чисекеди отрицали, что заключили какую-либо сделку.

В своем заявлении по итогам решения Конституционного суда Файюлу отказался признать его, объявив себя президентом. «Конституционный суд только что подтвердил, что он служит диктаторскому режиму <…> путем подтверждения ложных результатов (и предоставляя возможность) для конституционного государственного переворота», — говорится в его заявлении.

Предварительные результаты выборов, которые должны были обеспечить первую демократическую передачу власти в ДР​К за 59 лет независимости от Бельгии, показали, что Чисекеди победил с небольшим перевесом над Файюлу. Поддерживаемый кандидат Кабилы Эммануэль Рамазани Шадари занял третье место.

Представитель правительства Ламбер Менде заявил по телефону Reuters, что правящая партия «приняла к сведению» решение суда. «Феликс Чисекеди станет пятым президентом республики», — сказал Менде.

Агентство отмечает, что решение суда вряд ли заставит замолчать оппонентов Чисекеди, поскольку многие считают, что Конституционный суд ДРК подчиняется Кабиле. Это может усугубить периодически вспыхивающие беспорядки в стране, в результате которых за прошедшую неделю, по данным офиса ООН по правам человека, 34 человека погибли, 59 ранены и 241 «незаконно арестован».