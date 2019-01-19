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«Кликни и молись». Папа Римский Франциск объявил о запуске сайта и приложений для молитв

20.01.2019 18:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Папа Римский Франциск объявил о запуске специального сайта молитв с Папой «Кликни и молись» (Click to pray) и соответствующих мобильных приложений. Понтифик лично с планшетом в руках представил инициативу во время традиционной воскресной проповеди, передает агентство ANSA.


Фото: Vatican Media
 

«Призываю вас, особенно молодежь, скачать приложение и продолжать молиться со мной за мир и благополучие», — сказал Франциск. «Интернет и социальные сети представляют громадный ресурс, давая возможность общаться, разделять проекты и идеи», — добавил он, напомнив, что на будущей неделе будет обнародовано папское послание ко Всемирному дню социальных коммуникаций.

Интернет-ресурс www.clicktopray.org представлен также в вариантах приложений для систем Android и iOS и в социальных сетях. Сайт состоит из трех разделов: «Молись с Папой», «Молитва дня» и «Молись в сети». В последней любой пользователь, включая Папу Римского, может обмениваться с другими своими молитвами. Ресурс доступен на шести языках: английском, итальянском, французском, испанском, португальском и немецком.

Платформа запущена специально к Дню католической молодежи — слету молодых католиков, который пройдет в Панаме с 22 по 27 января с участием главы Римско-католической церкви.

Святой престол активно пользуется интернетом. Помимо официального сайта и традиционных СМИ (газета, радио), Ватикан активно пользуется социальными сетями. Так, у Папы есть собственный аккаунт в Twitter на нескольких языках, включая латынь. Число подписчиков английской версии достигает почти 18 млн человек, почти 17 млн человек подписаны на испанскую версию.

 
 
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Понтифик лично с планшетом в руках представил инициативу во время традиционной воскресной проповеди
 
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