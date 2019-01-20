Джулиани рассказал о переговорах по строительству «башни Трампа» в Москве

Адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что переговоры о строительстве «башни Трампа» в Москве могли идти вплоть до осени 2016 года, сообщает NBC .



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«Возможно, до октября или ноября, до выборов точно, они могли говорить об этом», — сказал Джулиани.

Ранее американский телеканал CNN получил в распоряжение подписанный Дональдом Трампом документ, относящийся к строительству небоскреба Trump Tower в Москве.

В документе содержатся намерения продолжить переговоры по строительству башни в Москве, сообщает ведущий телеканала Крис Куомо.

Корреспондент показал документ во время прямого эфира.

«Cегодня факты идут вразрез с историей, по крайней мере, историей, в которую президент [Трамп] хочет, чтобы вы поверили. Это письмо о намерениях по планируемой башне Trump Tower в Москве. Оно подписано Дональдом Трампом», — сказал Куомо в эфире CNN.

После этого в эфире CNN была представлена нарезка кадров, где Дональд Трамп неоднократно заявлял, что у него нет никаких связей с Россией. По словам Куомо, подписанный многостраничный документ содержит большое количество деталей и планов по строительству Trump Tower.

Как отметил ведущий CNN, ранее Трамп утверждал, что не подписывал документ, и указывал на то, что его подписывал экс-личный адвокат президента США Майкл Коэн. 17-страничный документ был подписан в октябре 2015 года.