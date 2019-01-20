Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике увеличилось до 85

Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в штате Идальго к вечеру воскресенья достигло 85. Об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер.



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«Утром [в воскресенье] мы объявили о 79 погибших, помимо них, умерли еще шесть человек, и общее число [жертв] достигло 85, — сказал министр. — Еще 58 человек остаются в больницах». Власти страны пообещали взять на себя расходы на лечение пострадавших и похороны погибших.

Взрыв и пожар произошли в районе Тлауэлильпан на месте нелегальной врезки в трубопровод вечером 18 января, когда там находилось множество людей.

По сведениям местных властей, о повреждении трубопровода государственная нефтегазовая компания Pemex узнала за несколько часов до взрыва, однако не сочла нужным перекрыть его, недооценив масштабы утечки. Неизвестные лица повредили трубопровод, который проходит поблизости от сахарорафинадного завода Tula. До тысячи жителей города собрались у трубопровода, чтобы откачать бензин в свои канистры и ведра, что, вероятно, и стало причиной катастрофы. При этом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заметил, что следователи пока не исключают ни одной версии произошедшего.

Эта трагедия стала одной из крупнейших за последние десятилетия в Мексике.