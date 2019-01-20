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В Магнитогорске снесли стену дома, поврежденную при обрушении подъезда

21.01.2019 06:56 — Новости Мира | Tut.by  
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В Магнитогорске 20 января снесли большую часть подъезда № 7 дома на улице Карла Маркса, где 31 декабря произошел взрыв. Гендиректор компании-подрядчика РВС, которая занимается сносом поврежденных конструкций, Юрий Овчаров заявил, что демонтаж был плановым. Местные жители говорят, что их о демонтаже не предупреждали.

Демонтаж был плановым

Снос поврежденной стены дома в Магнитогорске, оставшейся после обрушения перекрытий подъезда, прошел успешно. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС директор проводящего демонтаж части здания предприятия «РВС» Юрий Овчаров.

«Обрушение стены, ранее располагавшейся между седьмым и восьмым подъездами, прошло в штатном режиме. Сохраняемая часть шестого подъезда, который предполагается сохранить жилым, не получила ни единого повреждения. Технические колебания были в четыре раза ниже допустимых. Разлета осколков не было», — сказал Овчаров. Он уточнил, что работы по демонтажу поврежденной части здания проделаны на треть.

«А тут — снова дом подпрыгнул!»

Жители дома сообщили, что ни о каких демонтажных работах их не предупреждали и покинуть квартиры не просили.

— Мы настолько напугались, что тут же схватили вещи и рванули эвакуироваться, даже детей одевать не стали — простыть лучше, чем погибнуть, — рассказали жильцы второго подъезда местному изднаию «Верстов.Инфо». — Мы еще не привыкли к мирной жизни после той жуткой предновогодней ночи, еще вздрагиваем от любого шороха и ужасаемся каждой трещинке на стене, а тут — снова дом подпрыгнул! До сих пор руки трясутся…

Трагедия в Магнитогорске

Напомним, 31 декабря в российском городе Магнитогорске прогремел взрыв, а затем обрушился подъезд жилой 10-этажки. Оказались разрушенными 26 квартир, а под завалами — десятки человек. Спасательную операцию осложняла угроза дальнейшего обрушения и морозы до минус 27 градусов. Всего из-под обломков спасли 24 человека. Спустя четыре дня спасательной операции было озвучено: погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.

Сразу же после взрыва появились сообщения, что трагедия — это, возможно, теракт. Однако следователи заявили: на месте следов взрывчатки не обнаружено. Основная версия — взрыв бытового газа — возможно, на втором или третьем этаже (если выше, то разрушений было бы меньше). Через две недели ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство», однако в СК России призвали не верить заявдениям террористической группировки.

 
 
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Гендиректор компании-подрядчика РВС, которая занимается сносом поврежденных конструкций, Юрий Овчаров заявил, что демонтаж был плановым. Местные жители говорят,...
 
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