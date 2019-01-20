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В Магнитогорске снесли стену дома, поврежденную при обрушении подъезда
21.01.2019 06:56 — Новости Мира | Tut.by
В Магнитогорске 20 января снесли большую часть подъезда № 7 дома на улице Карла Маркса, где 31 декабря произошел взрыв. Гендиректор компании-подрядчика РВС, которая занимается сносом поврежденных конструкций, Юрий Овчаров заявил, что демонтаж был плановым. Местные жители говорят, что их о демонтаже не предупреждали.
Демонтаж был плановым
Снос поврежденной стены дома в Магнитогорске, оставшейся после обрушения перекрытий подъезда, прошел успешно. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС директор проводящего демонтаж части здания предприятия «РВС» Юрий Овчаров.
«Обрушение стены, ранее располагавшейся между седьмым и восьмым подъездами, прошло в штатном режиме. Сохраняемая часть шестого подъезда, который предполагается сохранить жилым, не получила ни единого повреждения. Технические колебания были в четыре раза ниже допустимых. Разлета осколков не было», — сказал Овчаров. Он уточнил, что работы по демонтажу поврежденной части здания проделаны на треть.
«А тут — снова дом подпрыгнул!»
Жители дома сообщили, что ни о каких демонтажных работах их не предупреждали и покинуть квартиры не просили.
— Мы настолько напугались, что тут же схватили вещи и рванули эвакуироваться, даже детей одевать не стали — простыть лучше, чем погибнуть, — рассказали жильцы второго подъезда местному изднаию
Трагедия в Магнитогорске
Напомним, 31 декабря в российском городе Магнитогорске прогремел взрыв, а затем
Сразу же после взрыва появились сообщения, что трагедия — это, возможно, теракт. Однако следователи заявили: на месте следов взрывчатки не обнаружено. Основная версия —
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Гендиректор компании-подрядчика РВС, которая занимается сносом поврежденных конструкций, Юрий Овчаров заявил, что демонтаж был плановым. Местные жители говорят,...
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