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«Нафтогаз» назвал условие снижения суммы иска к «Газпрому» с 12 до 2 млрд долларов

21.01.2019 22:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Украинская госкомпания «Нафтогаз» готова снизить сумму своих исковых требований российскому «Газпрому» с $ 12 млрд до $ 2 млрд, в случае если Москва продлит контракт на транзит своего газа через Украину после 2019 года. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, передает корреспондент РБК.

«Ибо $ 2 млрд — это все равно доля расходов, не покрываемых сейчас по текущему тарифу. Даже без ускоренной амортизации газотранспортной системы. Это в дополнение взыскания [с «Газпрома"] в $ 2,7 млрд, которые мы уже выиграли. Речь идет о новом арбитраже, который мы начали еще весной. Ведь арбитраж — это долгий процесс», — добавил Витренко.

В претензиях «Нафтогаза» по текущему иску из $ 12,5 млрд претензии примерно на $ 10 млрд связаны с прекращением транзита. Если транзит продолжится, сумма требований соответствующим образом сократится, добавили РБК в пресс-службе «Нафтогаза».

Тем временем в Брюсселе начались трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Евросоюза. На них прибыл глава «Газпрома» Алексей Миллер. От украинской стороны во встрече участвуют глава МИД Украины Павел Климкин и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Еврокомиссию представляет еврокомиссар по делам Энергосоюза Марош Шефчович. На переговорах будет обсуждаться транзит газа через Украину после 2019 года.

Последний транзитный контракт был заключен в 2009 году. Срок его действия ограничен до 2020 года. Украинская компания ранее указывала, что за десять лет действия контрактов безвозвратные убытки Киева составили $ 32,1 млрд. Глава «Нафтогаза» подчеркивал, что контракты 2009 года — «самые провальные за всю историю независимой Украины».

​Российская сторона указывала, что готова будет гарантировать поставки своего газа странам Евросоюза независимо от того, подпишут​ ли «Нафтогаз» и «Газпром» новое соглашение на транзит.

 
 
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Тем временем в Брюсселе начались трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Евросоюза. На них прибыл глава «Газпрома» Алексей Миллер. На переговорах будет...
 
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