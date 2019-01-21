В Венесуэле подавлена попытка мятежа, в Каракасе беспорядки

21 января группа военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы попыталась организовать вооруженное выступление против президента Николаса Мадуро. Попытка мятежа провалена, заявил глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо, передает El Comercio. Но в Каракасе беспорядки.



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По заявлениям властей, около трех часов ночи по местному времени 27 национальных гвардейцев атаковали военный пост в городе Петаре и захватили хранившееся там оружие. Затем они отправились в Каракас, и выложили в Интернет обращение, в котором призвали к восстанию.

Правительственные войска задержали восставших гвардейцев.

«Небольшая группа противников, приписанных к командованию зоны номер 43 Национальной гвардии, предала клятву верности родине, захватила оружие под угрозой смерти двух чиновников и двух гвардейцев. К ним будет применена вся сила закона», — говорится в заявлении Министерства обороны Венесуэлы.

После этого в трех района Каракаса в поддержку военных, пытавшихся поднять мятеж, начались протесты. В них участвуют жители Котисы, Лос-Меседорес и Пуэрта-Каракас. Они вышли на улицы и устроили баррикады из камней и покрышек.

Подразделения полиции и Национальной гвардии Венесуэлы пока не смогли подавить акции протеста в столице страны, сообщила на своем сайте газета El Nacional . Одним из главных очагов протеста остается район Лос-Меседорес на северо-западе Каракаса, жители которого блокировали несколько дорог, используя в том числе горящие шины.



Фото: Reuters

Полиция и Нацгвардия, которая пыталась пресечь беспорядки, применила слезоточивый газ и другие спецсредства. Тем не менее по данным на 6.00 (по минскому времени) 22 января, противостояние продолжается.

Напомним, в Венесуэле уже несколько лет продолжается экономический кризис. По данным парламентского комитета по финансам, инфляция по итогам 2018 года составила порядка 1 700 000%. Согласно оценкам Международной организации по миграции, из Венесуэлы уехали уже более 3 млн человек. Вместе с экономическим кризисом растет и недовольство властью Мадуро. В стране регулярно происходят массовые беспорядки. В начале августа была предпринята попытка убить Мадуро с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников.