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В Венесуэле подавлена попытка мятежа, в Каракасе беспорядки

22.01.2019 06:26 — Новости Мира | Tut.by  
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21 января группа военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы попыталась организовать вооруженное выступление против президента Николаса Мадуро. Попытка мятежа провалена, заявил глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо, передает El Comercio. Но в Каракасе беспорядки.


Фото: Reuters

По заявлениям властей, около трех часов ночи по местному времени 27 национальных гвардейцев атаковали военный пост в городе Петаре и захватили хранившееся там оружие. Затем они отправились в Каракас, и выложили в Интернет обращение, в котором призвали к восстанию.

Правительственные войска задержали восставших гвардейцев.

«Небольшая группа противников, приписанных к командованию зоны номер 43 Национальной гвардии, предала клятву верности родине, захватила оружие под угрозой смерти двух чиновников и двух гвардейцев. К ним будет применена вся сила закона», — говорится в заявлении Министерства обороны Венесуэлы.

После этого в трех района Каракаса в поддержку военных, пытавшихся поднять мятеж, начались протесты. В них участвуют жители Котисы, Лос-Меседорес и Пуэрта-Каракас. Они вышли на улицы и устроили баррикады из камней и покрышек.

Подразделения полиции и Национальной гвардии Венесуэлы пока не смогли подавить акции протеста в столице страны, сообщила на своем сайте газета El Nacional. Одним из главных очагов протеста остается район Лос-Меседорес на северо-западе Каракаса, жители которого блокировали несколько дорог, используя в том числе горящие шины.


Фото: Reuters

Полиция и Нацгвардия, которая пыталась пресечь беспорядки, применила слезоточивый газ и другие спецсредства. Тем не менее по данным на 6.00 (по минскому времени) 22 января, противостояние продолжается.

Напомним, в Венесуэле уже несколько лет продолжается экономический кризис. По данным парламентского комитета по финансам, инфляция по итогам 2018 года составила порядка 1 700 000%. Согласно оценкам Международной организации по миграции, из Венесуэлы уехали уже более 3 млн человек.  Вместе с экономическим кризисом растет и недовольство властью Мадуро. В стране регулярно происходят массовые беспорядки. В начале августа была предпринята попытка убить Мадуро с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников.

 
 
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21 января группа военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы попыталась организовать вооруженное выступление против президента Николаса Мадуро.
 
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