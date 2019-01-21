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«Найти живых надежды нет». В Керченском проливе спасательная операция переведена в поисковую
22.01.2019 08:49 — Новости Мира | Tut.by
Операция по поиску моряков с горящих судов в Черном море переведена из спасательной в поисковую, так как шансов найти живых уже нет,
«По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых», — сказал представитель ведомства.
По его словам, пожар еще не потушен. «Горение продолжается», — сказал он.
Как сообщили в Росморречфлоте, спасенные моряки с двух горящих судов, а также тела погибших в ближайшее время будут доставлены в Керчь.
«В пять утра буксир „Меркурий“ принял на борт спасенных моряков и тела погибших, которые были подняты из воды, в ближайшее время они будут доставлены в Керчь», — сказал собеседник агентства. Ночью сделать это не удалось из-за штормовой погоды.
По официальным данным, в результате пожара погибли 10 человек, 12 были спасены, судьба еще 10 человек неизвестна.
Местные СМИ сообщают, что температура воды в месте бедствия плюс 4 градуса.
Два судна под флагами Танзании
Возбуждено уголовное дело «по факту гибели людей в результате пожара на судах в нейтральных водах Черного моря».
В Украине
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Как сообщили в Росморречфлоте, спасенные моряки с двух горящих судов, а также тела погибших в ближайшее время будут доставлены в Керчь.
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