«Найти живых надежды нет». В Керченском проливе спасательная операция переведена в поисковую

Операция по поиску моряков с горящих судов в Черном море переведена из спасательной в поисковую, так как шансов найти живых уже нет, соощает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.



Фото: twitter/sledcom_rf

«По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых», — сказал представитель ведомства.

По его словам, пожар еще не потушен. «Горение продолжается», — сказал он.

Как сообщили в Росморречфлоте, спасенные моряки с двух горящих судов, а также тела погибших в ближайшее время будут доставлены в Керчь.

«В пять утра буксир „Меркурий“ принял на борт спасенных моряков и тела погибших, которые были подняты из воды, в ближайшее время они будут доставлены в Керчь», — сказал собеседник агентства. Ночью сделать это не удалось из-за штормовой погоды.

По официальным данным, в результате пожара погибли 10 человек, 12 были спасены, судьба еще 10 человек неизвестна.

Местные СМИ сообщают, что температура воды в месте бедствия плюс 4 градуса.

Два судна под флагами Танзании загорелись у входа в Керченский пролив 21 января. По предварительным данным, на одном из судов произошел взрыв, когда с него передавали груз на другое. Огонь переметнулся на соседний корабль. Чтобы спастись, люди прыгали с судов в воду.

Возбуждено уголовное дело «по факту гибели людей в результате пожара на судах в нейтральных водах Черного моря».

В Украине заявили , что загоревшиеся суда были задействованы в незаконных поставках природного газа в Сирию.