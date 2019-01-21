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В «Газпроме» прокомментировали решение о списании долгов за газ Чечне

22.01.2019 13:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Принятое судом первой инстанции решение о списании задолженности за газ жителям Чечни противоречит действующим нормам права и будет воспринято добросовестными плательщиками, как несправедливое. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев.

«Принятое судом первой инстанции решение противоречит действующим нормам права. Срок исковой давности может быть прерван путем признания долга должником или приостановлен. Реальное истечение сроков исковой давности судом не исследовалось. Более того, учет задолженности как реальной к взысканию или безнадежной не влияет на прекращение обязательств, и не влияет на возможность предъявления исковых требований о взыскании такой задолженности», — сказал он.

При этом Голубев считает, что обязанность оплачивать потребленные коммунальные ресурсы является общей для населения Российской Федерации, основанной на законе, и не может расцениваться как фактор социальной напряженности. «Решение о списании задолженности будет воспринято добросовестными плательщиками, которых абсолютное большинство, как несправедливость по отношению к ним», — добавил он.

Районный суд Грозного 19 января обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность населения за газ в размере 9 млрд рублей (около 135 миллионов долларов США).

Это решение вызвало большой общественный резонанс. С призывами списать по той же схеме долги жителей других субъектов России выступили депутаты региональных парламентов Чувашии, Пензенской и Смоленской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и т.д.

«В основе правовой системы лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов Федерации между собой», — говорится в заявлении смоленских депутатов в прокуратуру региона.

 
 
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«Решение о списании задолженности будет воспринято добросовестными плательщиками, которых абсолютное большинство, как несправедливость по отношению к ним», -...
 
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