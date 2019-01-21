2019 против 2009. Как за десять лет изменились известные политики

В Сети набирает обороты флешмоб, где люди сравнивают свои снимки сейчас и 10 лет назад — 2009 vs. 2019. Отдельную графу можно посвятить политикам, для которых внешний вид играет важную роль. TUT.BY сравнил их фото, и заметны три тенденции: кто-то не изменяет своим привычкам и образу, другие спокойно принимают свой возраст, а третьи хотят обмануть время. И это не говоря о глобальных переменах — или стабильности — в политической карьере.

Ангела Меркель во время новогодней речи в своем офисе в Берлине, декабрь 2009-го (тогда еще второй срок на посту канцлера Германии).





Январь 2019-го, Меркель на четвертом сроке (до 2021 года). За месяц до того ее пост председателя Христианско-демократического союза заняла Аннегрет Крамп-Карренбауэр — вероятно, будущий канцлер ФРГ.





Владимир Путин в 2009 году занимал пост премьер-министра России. На снимке: во время франко-российского саммита в Рамбуйе. Спустя три года он снова станет президентом.





Прошло 10 лет, Путин президент в четвертый раз. Этот пост он будет занимать еще пять лет.





Президент Беларуси Александр Лукашенко в 2009 году. Во время встречи глав России, Казахстана и Беларуси о создании нового таможенного союза — ЕАЭС.





Александр Лукашенко, президент Беларуси в 2019 году, во время приема коллеги из Зимбабве. Подходит к концу пятый срок, дата следующих выборов пока неизвестна.





Тереза Мэй десять лет назад, тогда министр по делам труда и пенсий.





Нынешний премьер-министр Великобритании. Не так давно парламент страны отверг проект «Брексита», и политик едва не лишилась должности. На снимке: Мэй делает заявление после того, как палата общин отклонила предложение выразить ей недоверие.





2009 год, президент США Барак Обама делает заявление на военной базе на Гавайях. На тот момент он занимал пост президента уже год.





Спустя десятилетие бывший (дважды) президент Америки выступает с речью во время предвыборной кампании за кандидатов-демократов, осень 2018-го.





Дональд Трамп 10 лет назад выглядел почти так же. Тогда — бизнесмен, который решает серьезные проблемы из-за недавнего финансового кризиса.





Уже два года на президентском посту. Позади: встреча с лидером Северной Кореи, обвинения в связях с Россией, а также недавний конфликт с конгрессменами-демократами (и рекордный по продолжительности «шатдаун» в истории страны).





2009 год, президент Сирии Башар Асад беседует со СМИ во дворе Елисейского дворца после встречи с французским коллегой Николя Саркози.





Сирийский президент Башар Асад дает интервью российским телеканалам летом 2018-го. Уже три раза переизбирался на президентский срок (первые два — на безальтернативных выборах, а в третий раз победил с 88% голосов).





Октябрь 2009-го: в Верховной раде поздравляют Петра Порошенко, союзника тогдашнего президента Виктора Ющенко и бизнесмена, с назначением на пост министра иностранных дел Украины.





Украинский президент Петр Порошенко со своей супругой на праздновании Богоявления в Стамбуле, Турция. Вскоре истекает президентский срок, за эти пять лет страна пережила Майдан и Евроинтеграцию; Крым присоединила Россия, а на востоке страны несколько лет бушует вооруженный конфликт.





Джастин Трюдо в 2009-м, тогда член Палаты общин от округа в Квебеке, Канада. Молодой политик, который продолжает путь отца — премьер-министра Пьера Трюдо.





Один из самых молодых премьер-министров Канады за всю историю, Трюдо занимает пост уже три года по состоянию на 2019 год. На снимке: во время встречи с Оттаве со студентами.





Тогдашний глава Франции Николя Саркози выступает на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита лидеров ЕС в Брюсселе, 2009 год.





Бывший президент прибыл на церемонию инаугурации вновь избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили, первой женщины на этом посту. Декабрь 2018-го.





Испанский наследный принц Филипп со своей супругой ждут президента Боливии Эво Моралеса перед обедом в Мадридским королевском дворце, сентябрь 2009-го.





Декабрь 2019-го: король Испании Филипп выступает с традиционным рождественским обращением во дворце Сарсуэла в Мадриде. Уже четыре года занимает престол после отречения своего отца.





Декабрь 2009-го, итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони во время встречи с президентом Вьетнама Нгуен Минь Чьетом.





Улыбчивый глава партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони спустя десять лет. В прошлом четырежды возглавлял правительство страны, весной 2018-го он заявил о возращении в политику.





Заместитель генерального секретаря при президенте Франции Олланде, 36-летний Эмануэль Макрон, во время визита в Сан-Франциско, США. Снимок зимой 2014-го года (до того состоял в Социалистической партии).





Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на встрече с мэрами Окситании, чтобы те передали жалобы своих избирателей, январь 2019 года. В стране — массовые протесты «желтых жилетов».





Госсекретарь США Хилари Клинтон выступает с речью перед министром иностранных дел Украины Петром Порошенко, встреча в Госдепе в декабре 2009-го.





Бывшая секретарь, так и не ставшая президентом, на ежегодной церемонии награждения премией имени самой себя в Джоржтаунском университете, Вашингтон. Награду получают студентки, готовые связать свою жизнь с политикой, решением конфликтов и защитой прав человека. Февраль 2018-го.



