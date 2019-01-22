Обе партии проявили единодушие: конгрессмены запретили Трампу выходить из НАТО

Подавляющим большинством голосов нижняя палата американского парламента приняла законопроект, который запрещает президенту США Дональду Трампу использовать государственные средства для выхода из Североатлантического альянса, сообщает DefenseNews .

Обе противоборствующие партии проявили единодушие — за законопроект «В защиту НАТО» проголосовали 357 членов Палаты представителей, против — 22.

По информации на сайте Конгресса, проект был представлен в парламент 17 января. Уже 22 января он был вынесен на голосование. По информации на сайте Конгресса, процедура его принятия заняла ровно полчаса. Для того, чтобы стать законом, проект должен еще пройти голосование в Сенате, а затем его должен подписать президент.

Законопроект был внесен в нижнюю палату через день после того, как The New York Times опубликовала очередную статью с утечками из лагеря Трампа. На этот раз в ней шла речь о желании президента вернуться к идее выхода из НАТО.

По информации источников, которые традиционно остаются анонимными, в течение 2018 года Трамп несколько раз в частном порядке заявлял о желании выйти из НАТО. Американский лидер говорил высокопоставленным должностным лицам, занимающимися вопросами национальной безопасности, что «не видит смысла в военном альянсе».

Трамп еще со времен предвыборной гонки неоднократно требовал от союзников по НАТО нести пропорциональную с США финансовую нагрузку и увеличить расходы на оборону как минимум до 2% ВВП. Европейские лидеры в общем не протестовали, однако заявляли, что это невозможно сделать быстро и военные расходы нужно наращивать постепенно.