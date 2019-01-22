ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обе партии проявили единодушие: конгрессмены запретили Трампу выходить из НАТО

23.01.2019 05:59 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Подавляющим большинством голосов нижняя палата американского парламента приняла законопроект, который запрещает президенту США Дональду Трампу использовать государственные средства для выхода из Североатлантического альянса, сообщает DefenseNews.

Обе противоборствующие партии проявили единодушие — за законопроект «В защиту НАТО» проголосовали 357 членов Палаты представителей, против — 22.

По информации на сайте Конгресса, проект был представлен в парламент 17 января. Уже 22 января он был вынесен на голосование. По информации на сайте Конгресса, процедура его принятия заняла ровно полчаса. Для того, чтобы стать законом, проект должен еще пройти голосование в Сенате, а затем его должен подписать президент.

Законопроект был внесен в нижнюю палату через день после того, как The New York Times опубликовала очередную статью с утечками из лагеря Трампа. На этот раз в ней шла речь о желании президента вернуться к идее выхода из НАТО.

По информации источников, которые традиционно остаются анонимными, в течение 2018 года Трамп несколько раз в частном порядке заявлял о желании выйти из НАТО. Американский лидер говорил высокопоставленным должностным лицам, занимающимися вопросами национальной безопасности, что «не видит смысла в военном альянсе».

Трамп еще со времен предвыборной гонки неоднократно требовал от союзников по НАТО нести пропорциональную с США финансовую нагрузку и увеличить расходы на оборону как минимум до 2% ВВП. Европейские лидеры в общем не протестовали, однако заявляли, что это невозможно сделать быстро и военные расходы нужно наращивать постепенно.

 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Законопроект был внесен в нижнюю палату через день после того, как The New York Times опубликовала очередную статью с утечками из лагеря Трампа. На этот раз в ней шла речь о...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Германия и Франция спустя 56 лет подписали новый договор об углублении сотрудничества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
23.01.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика