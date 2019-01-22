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Несколько сотен боевиков «Джебхат ан-Нусры» атаковали правительственные войска Сирии в Идлибе
23.01.2019 06:12 — Новости Мира | Tut.by
Две группы боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» общей численностью до 400 человек атаковали сирийские войска в зоне деэскалации «Идлиб». Об этом сообщил в среду журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны) генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
«Бандформирования „Джебхат ан-Нусры“ одновременно атаковали позиции правительственных войск в районах населенных пунктов Абу-Духур и Абу-Шарджа. На каждом направлении действовали бандгруппы численностью 150−200 боевиков на 15−20 пикапах с крупнокалиберными пулеметами», — сказал он, добавив, что наступление было предпринято вечером 22 января.
Соломатин отметил, что в районе Абу-Духура боевики использовали смертника на автомобиле, который был уничтожен противотанковой управляемой ракетой перед передним краем правительственных войск.
«Террористам удалось вклиниться в оборону сирийской армии на глубину до 1,5 км, после чего они были остановлены огнем и отброшены за линию соприкосновения подошедшими резервами», — добавил генерал. В районе Абу-Шарджи огнем военных Сирии атака боевиков была сорвана, и, понеся потери, они отошли на исходные позиции, сообщил Соломатин.
Он отметил, что Центр по примирению взаимодействует с турецкой стороной, до которой оперативно доводится информация об обстановке в районах Абу-Духура и Абу-Шарджи.
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Соломатин отметил, что в районе Абу-Духура боевики использовали смертника на автомобиле, который был уничтожен противотанковой управляемой ракетой перед...
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