Загоревшиеся танкеры были под санкциями США, потому решили перегрузить топливо в открытом море

Танкеры «Маэстро» и «Канди», ходившие под флагом Танзании и загоревшиеся 21 января в районе Керченского пролива, находились в санкционном списке США, сообщает во вторник, 22 января, агентство Reuters. Они были внесены в список в прошлом году за то, что осуществляли поставки топлива в Сирию.



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Как заявили в Минфине США, компаниям, которые будут сотрудничать с попавшими под ограничения судами, также грозят штрафные меры. По информации Reuters, владельцы газового терминала «Мактрен-Нафта» запретили танкеру «Маэстро» подойти к причалу в порту Темрюк в Краснодарском крае. В связи с этим экипажи попытались осуществить прямую перекачку топлива с судна на судно. Выполнение этой рискованной операции во время шторма, по-видимому, и стало причиной пожара.

Согласно данным сервиса ClipperData, танкер «Канди» (прежде он назывался «Венис» и именно под этим названием был внесен в санкционный список США) загрузил в Темрюке 30 тысяч баррелей СПГ с тем чтобы отправиться в Ливан, пишет Financial Times. Однако вместо этого суда, по всей видимости, прибегли к опасной процедуре перегрузки топлива в открытом море.

Сообщалось, что на двух танкерах находилось 32 человека — граждане Турции и Индии. По последним данным , 14 моряков были спасены, 10 признаны погибшими и еще 10 — пропавшими без вести. По сведениям Reuters, «Канди» принадлежит компании Milano Shipping, а «Маэстро» — Maestro Shipping, однако конечным собственником является турецкая компания Milenyum Denizcilik Gemi, попавшая под американские санкции в 2015 году за организацию поставок сжиженного нефтяного газа и дизельного топлива в районы, контролируемые сирийским правительством.