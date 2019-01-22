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Загоревшиеся танкеры были под санкциями США, потому решили перегрузить топливо в открытом море
23.01.2019 08:10 — Новости Мира | Tut.by
Танкеры «Маэстро» и «Канди», ходившие под флагом Танзании и
Как заявили в Минфине США, компаниям, которые будут сотрудничать с попавшими под ограничения судами, также грозят штрафные меры. По информации Reuters, владельцы газового терминала «Мактрен-Нафта» запретили танкеру «Маэстро» подойти к причалу в порту Темрюк в Краснодарском крае. В связи с этим экипажи попытались осуществить прямую перекачку топлива с судна на судно. Выполнение этой рискованной операции во время шторма, по-видимому, и стало причиной пожара.
Согласно данным сервиса ClipperData, танкер «Канди» (прежде он назывался «Венис» и именно под этим названием был внесен в санкционный список США) загрузил в Темрюке 30 тысяч баррелей СПГ с тем чтобы отправиться в Ливан, пишет Financial Times. Однако вместо этого суда, по всей видимости, прибегли к опасной процедуре перегрузки топлива в открытом море.
Сообщалось, что на двух танкерах находилось 32 человека — граждане Турции и Индии.
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По информации Reuters, владельцы газового терминала «Мактрен-Нафта» запретили танкеру «Маэстро» подойти к причалу в порту Темрюк в Краснодарском крае. В связи с этим...
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