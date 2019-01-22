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Сирия пригрозила атаковать аэропорт Тель-Авива, если ООН не остановит агрессию Израиля

23.01.2019 08:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Сирия оставляет за собой право симметрично ответить на удары израильских ВВС и атаковать аэропорт Тель-Авива. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари.

Тезисы его выступления опубликовало сирийской агентство SANA.

По словам аль-Джаафари, Сирия прибегнет к такому ответу, если Совет Безопасности не примет мер в связи с ударами Израиля по территории Сирии.

Он также обвинил некоторых постоянных членов СБ ООН в покровительстве, которое они оказывают Израилю. Джаафри уточнил, что «агрессия Израиля против Сирии» была бы невозможной «без неограниченной поддержки, предоставляемой постоянными членами ООН этому незаконному образованию».

При этом он упомянул Францию, Великобританию и США.

Очередной удар по объектам на территории Сирии израильская авиация нанесла в ночь на 21 января. По словам представителя Армии обороны Израиля, были атакованы иранские склады с оружием, разведывательный объект и тренировочный лагерь Корпуса стражей исламской революции. Израильтяне уточнили, что удары были нанесены в ответ на запуск наземной ракеты иранскими военными с территории Сирии.

В Минобороны России заявили, что всего в ночь на 21 января израильтяне нанесли три удара, при этом погибли четверо военнослужащих арабской республики, ранения получили шесть человек. В результате налета была «частично повреждена» инфраструктура международного аэропорта Дамаска, уточнили в Москве.

Российские военные также заявили, что сирийские средства ПВО уничтожили более 30 израильских крылатых ракет и авиабомб.

 
 
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Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари.
 
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