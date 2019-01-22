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Сирия пригрозила атаковать аэропорт Тель-Авива, если ООН не остановит агрессию Израиля
23.01.2019 08:38 — Новости Мира | Tut.by
Сирия оставляет за собой право симметрично ответить на удары израильских ВВС и атаковать аэропорт Тель-Авива. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари.
Тезисы его выступления опубликовало сирийской агентство SANA.
По словам аль-Джаафари, Сирия прибегнет к такому ответу, если Совет Безопасности не примет мер в связи с ударами Израиля по территории Сирии.
Он также обвинил некоторых постоянных членов СБ ООН в покровительстве, которое они оказывают Израилю. Джаафри уточнил, что «агрессия Израиля против Сирии» была бы невозможной «без неограниченной поддержки, предоставляемой постоянными членами ООН этому незаконному образованию».
При этом он упомянул Францию, Великобританию и США.
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Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари.
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