21 января танкеры «Канди» и «Маэстро» загорелись. По предварительной версии, причиной пожара стала перекачка сжиженного газа с одного корабля на другой. 10 моряков погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести, но спасатели говорят, что шансов найти их живыми нет. Операцию по поиску погибших приостановили до утра 24 января.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Танкеры в районе Керченского пролива горят уже двое суток. Поисковая операция продолжается Горящие танкеры находились под санкциями США за то, что снабжали топливом правительство Сирии