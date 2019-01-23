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Мадуро разорвал дипломатические отношения с США. Гуайдо это опроверг
23.01.2019 23:47 — Новости Мира | Tut.by
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США, сообщает
Мадуро заявил, что такое решение является результатом признания главой Белого дома Дональдом Трампом заявления лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, который провозгласил себя президентом.
Мадуро потребовал, чтобы американские дипломаты покинули Венесуэлу в течение 72 часов. Об этом он сообщил в выступлении перед своими сторонниками, трансляцию вел
«Мы не хотим возвращаться в двадцатый век с американскими инвестициями государственных переворотов. Венесуэла должна уважать свою правду, свою истину», — сказал Мадуро, пишет
«Вооруженные силы защищают Конституцию и являются гарантом национального суверенитета», —
Позже лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что Венесуэла сохраняет дипотношения со всеми странами.
«Мы являемся суверенным государством и будем продолжать поддерживать дипломатические отношения со всеми странами мира», —
23 января лидер оппозиции Венесуэлы и председатель Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо
В поддержку Гуайдо сразу же выступил президент США Дональд Трамп. США призвали Мадуро оставить свой пост и
Несколько стран Латинской Америки, а также Канада поддержали лидера оппозиции Венесуэлы.
В некоторых городах Венесуэлы оппозиция организовала акции протеста против действующей власти. Сообщается о
Напомним, 10 января 2019 года Николас Мадуро во второй раз вступил в полномочия президента Венесуэлы. Президентский срок закончится в 2025 году. США и страны Группы Лимы (за исключением Мексики) сразу заявили, что не признают его полномочий.
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Мадуро потребовал, чтобы американские дипломаты покинули Венесуэлу в течение 72 часов.
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