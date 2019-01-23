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Мадуро разорвал дипломатические отношения с США. Гуайдо это опроверг

23.01.2019 23:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США, сообщает AP. Чуть позже лидер оппозиции Венесуэлы и председатель Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства, сообщил обратное.


Николас Мадуро во время вступления в должность президента Венесуэлы на второй срок. 10 января 2019 года. Фото: Reuters

Мадуро заявил, что такое решение является результатом признания главой Белого дома Дональдом Трампом заявления лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, который провозгласил себя президентом.

Мадуро потребовал, чтобы американские дипломаты покинули Венесуэлу в течение 72 часов. Об этом он сообщил в выступлении перед своими сторонниками, трансляцию вел Globovision. По его словам, США попытались совершить в Венесуэле государственный переворот.

«Мы не хотим возвращаться в двадцатый век с американскими инвестициями государственных переворотов. Венесуэла должна уважать свою правду, свою истину», — сказал Мадуро, пишет РБК. Он также призвал армию к подчинению и единству. Военные поддержали Мадуро. Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что ВС не признают спикера Национальной ассамблеи Гуайдо временным президентом страны.

«Вооруженные силы защищают Конституцию и являются гарантом национального суверенитета», — заявил он.

Позже лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что Венесуэла сохраняет дипотношения со всеми странами.

«Мы являемся суверенным государством и будем продолжать поддерживать дипломатические отношения со всеми странами мира», — написал он в соцсетях.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы и председатель Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Перед собравшимися на митинг сторонниками он «принял присягу». По его словам, он намерен стать временным президентом Венесуэлы и провести новые выборы.

В поддержку Гуайдо сразу же выступил президент США Дональд Трамп. США призвали Мадуро оставить свой пост и передать власть лидеру оппозиции. «Мы будем тесно сотрудничать с законно избранной Национальной ассамблеей с целью способствовать возвращению Венесуэлы к демократии и верховенству закона в соответствии с Межамериканской демократической хартией», — заявил глава Госдепартамента США.

Несколько стран Латинской Америки, а также Канада поддержали лидера оппозиции Венесуэлы.

В некоторых городах Венесуэлы оппозиция организовала акции протеста против действующей власти. Сообщается о шести погибших во время протестов.

Напомним, 10 января 2019 года Николас Мадуро во второй раз вступил в полномочия президента Венесуэлы. Президентский срок закончится в 2025 году. США и страны Группы Лимы (за исключением Мексики) сразу заявили, что не признают его полномочий.

 
 
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Мадуро потребовал, чтобы американские дипломаты покинули Венесуэлу в течение 72 часов.
 
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