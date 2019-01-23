Лидер оппозиции Венесуэлы провозгласил себя президентом вместо Мадуро. Его признал Трамп

Председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны и принес «присягу», сообщает Reuters . Как уточняет газета El Nacional , он заявил об этом во время митинга в районе Чакао в Каракасе.



Хуан Гуайдо. Фото: Reuters

«Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы», — заявил Гуайдо. Он пообещал сделать все возможное для прекращения узурпации власти со стороны Мадуро. После «инаугурации» прозвучал гимн Венесуэлы под скандирование сторонников Гуайдо.

Он заявил, что готов занять пост президента на временной основе при поддержке Вооруженных сил, чтобы назначить новые выборы. Администрация президента США сообщила , что Дональд Трамп признал Гуайдо главой страны.

«Президент Трамп официально признал главу Национального собрания Венесуэлы Хуана Гуайдо переходным президентом Венесуэлы», — говорится в сообщении.



Сторонники Гуайдо вышли на митинг в Каракасе против Николаса Мадуро. Фото: Reuters

10 января Николас Мадуро вновь вступил в должность президента Венесуэлы. 15 января Нацассамблея, где большинство принадлежит оппозиции, заявила, что победивший на президентских выборах Мадуро является узурпатором . После этого в ряде венесуэльских городов начались антиправительственные акции, которые переросли в массовые беспорядки. 21 января венесуэльская армия подавила мятеж небольшой группы военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы, пытавшейся с оружием в руках спровоцировать волнения среди населения.



Сторонники Гуайдо вышли на митинг против Николаса Мадуро. Фото: Reuters

Президентские выборы в Венесуэле состоялись еще в мае 2018 года, ЦИК страны отдала победу Мадуро с результатом 68% при явке 46%. Венесуэльская оппозиция результаты выборов признать отказалась, так же поступили США и некоторые другие страны.