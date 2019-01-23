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Лидер оппозиции Венесуэлы провозгласил себя президентом вместо Мадуро. Его признал Трамп
23.01.2019 21:35 — Новости Мира | Tut.by
Председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны и принес «присягу», сообщает
«Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы», — заявил Гуайдо. Он пообещал сделать все возможное для прекращения узурпации власти со стороны Мадуро. После «инаугурации» прозвучал гимн Венесуэлы под скандирование сторонников Гуайдо.
Он заявил, что готов занять пост президента на временной основе при поддержке Вооруженных сил, чтобы назначить новые выборы. Администрация президента США
«Президент Трамп официально признал главу Национального собрания Венесуэлы Хуана Гуайдо переходным президентом Венесуэлы», — говорится в сообщении.
10 января Николас Мадуро
Президентские выборы в Венесуэле состоялись еще в мае 2018 года, ЦИК страны отдала победу Мадуро с результатом 68% при явке 46%. Венесуэльская оппозиция результаты выборов признать отказалась, так же поступили США и некоторые другие страны.
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Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо принес присягу на посту исполняющего обязанности президента страны. США уже признали его...
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