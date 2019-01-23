Еврокомиссия предупредила о рисках при выдаче «золотых» виз

Еврокомиссия в среду, 23 января, предостерегла государства Европейского Союза от необоснованного предоставления вида на жительство и гражданства в обмен на инвестиции. В Брюсселе опасаются, что так называемые «золотые» визы не только создают проблемы с безопасностью для Европы, но также приводят к отмыванию средств, к коррупции и способствуют уклонению от уплаты налогов.



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В высшем органе исполнительной власти Евросоюза предупредили, что будут пристально следить за схемами предоставления гражданства, проверяя их соответствие законам ЕС. Речь идет, в частности, о соблюдении европейских директив о статусе долгосрочного резидента и воссоединении семьи.

Брюссель создает экспертную группу

Кроме того, в Брюсселе призывают тщательно проверять происхождение инвестиций, опираясь на действующие в Евросоюзе правила борьбы с отмыванием средств.

Для повышения прозрачности в Еврокомиссии уже заявили о готовности создать группу экспертов из стран ЕС, которая будет контролировать имеющиеся схемы.

С особым вниманием в Брюсселе следят за практикой предоставления гражданства в Болгарии, Мальте и на Кипре. Там приняты правила, «которые менее строги, чем стандартные нормы принятия гражданства», отмечают в Еврокомиссии. Эти правила не предполагают ни «физического проживания» субъекта на территории этих стран, ни каких-либо постоянных обязательств перед соответствующими государствами.

Болгария прислушалась к Евросоюзу

Между тем 23 января стало известно, что Болгария решила прекратить предоставлять гражданство состоятельным инвесторам, претендующим на получение «золотых» виз и паспортов в обмен на приобретение недвижимости или существенные капиталовложения в экономику.

Для получения гражданства Болгарии необходимо было инвестировать не менее 1 млн левов (около 500 тысяч евро).