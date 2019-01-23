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Инженер из Варгаса: что известно о лидере оппозиции Венесуэлы Гуайдо

24.01.2019 02:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо принес присягу на посту и.о. президента страны, США уже его признали. Митинги против главы государства Мадуро продолжаются с декабря. Кто такой 35-летний лидер оппозиции — в обзоре РБК.


Фото: Reuters
  • Хуану Гуайдо 35 лет. Он рос в семье учительницы и пилота коммерческих авиалиний, где помимо него было ещё восемь детей.
  • В 1999 году семья потеряла дом и небольшой бизнес после серии оползней в Варгасе в декабре 1999 года. В результате бедствия тогда погибли десятки тысяч человек, тысячи остались бездомными. Как позднее рассказывали многие знакомые Гуайдо произошедшее очень повлияло на него — он считал действия пришедшего тогда к власти Уго Чавеса недостаточными и неэффективными.
  • В 2007 году Гуайдо получил диплом инженера в Католическом университете Андреса Бельо в Каракасе, а затем — Университет Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, США и Институт повышения квалификации в области управления в Каракасе.
  • Во время учебы в университете вошел в политическое студенческое движение, выступающее против решения правительства Венесуэлы не продлевать лицензию на вещание независимой телевизионной сети RCTV и против конституционного референдума Уго Чавеса в 2007-м, предлагающего 69 поправок, в частности отмену количества сроков, которые может занимать один и тот же президент и увеличение президентского срока до 7 лет. Несмотря на масштабные протесты референдум состоялся.
  • В 2009 году Гуайдо вместе с другим лидером оппозиции, бывшим мэром Каракаса Леопольдо Лопесом создал социал-демократическую партию «Народная воля», направленную на борьбу с нарушениями режима Чавеса, а затем и Мадуро (Лопес был арестован и до сих пор находится в тюрьме).
  • В 2015 году Гуайдо избрался в Национальную ассамблею Венесуэлы (парламент). В 2017 году был назначен главой комиссии по контролю за деятельностью Национальной ассамблеи, а в 2018-м — председателем парламента.
  • Во время своего пребывания в парламенте Гуайдо инициировал расследование ряда коррупционных дел, связанных с администрацией Мадуро.
  • 5 января 2019 года во время присяги Гуайдо на пост президента Национальной ассамблеи, куда были приглашены родственники политзаключенных, обещал бороться против президента страны Николаса Мадуро, обвинив его в узурпации власти и неисполнении своих обязанностей.
  • Не признает победу Мадуро на выборах президента, которые состоялись еще весной 2018 года. 23 января 2019 года после многочисленных митингов оппозиции принес присягу на посту исполняющего обязанности президента страны до новых выборов. Президентом его признали США, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Чили, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина и другие.​
 
 
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