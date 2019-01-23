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Лидер оппозиции объявил себя президентом, люди вышли на улицы. Что происходит в Венесуэле

24.01.2019 01:12 — Новости Мира | Tut.by  
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23 января в Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Он хочет провести новые выборы в стране. Оппозиция организовала акции протеста в нескольких штатах Венесуэлы. По данным Reuters, на улицы вышли сотни тысяч людей. Сообщается о жертвах. По разным данным, погибли от 6 до 12 человек, есть пострадавшие. Николас Мадуро, который недавно заступил на второй президентский срок в Венесуэле, заявил о попытке госпереворота. Он обвинил в этом США и разорвал дипломатические отношения меду странами. Военные Венесуэлы не поддержали Хуана Гуайдо. Что происходит на улицах Венесуэлы — в фотографиях Reuters.


Хуан Гуайдо пожимает руки своим сторонникам. Каракас, 23 января 2019 года. Фото: Reuters

Сторонники оппозиции во время митинга против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Каракас, Венесуэла, 23 января 2019 года. Фото: Reuters

Фото: Reuters

Люди вышли на акцию протеста против действующей власти в Венесуэле. 23 января 2019 года. Фото: Reuters

Сторонники лидера оппозиции обнимают его на митинге в Каракасе 23 января 2019 года. Фото: Reuters

Хуан Гуайдо, спикер Национального собрания Венесуэлы, держит копию конституции Венесуэлы во время митинга против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Каракас, 23 января 2019 года. Фото: Reuters

Мужчина остановился напротив сотрудника сил безопасности во время протеста сторонников оппозиции против правительства Мадуро в Каракасе, Венесуэла, 23 января 2019 года. Фото: Reuters

Столкновения демонстрантов с силами безопасности во время протеста в Каракасе. Венесуэла, 23 января 2019 года. Фото: Reuters

Силовики пытаются задержать демонстранта на митинге в Каракасе 23 января 2019 года. Фото: Reuters

Фото: Reuters
 
 
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