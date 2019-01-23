|
Погибли 16 человек, пострадавших - десятки. По всей Венесуэле прошли акции протеста
24.01.2019 06:20 — Новости Мира | Tut.by
Крупные антиправительственные акции протеста прошли во многих регионах Венесуэлы. По меньшей мере 16 человек погибли в ходе столкновений протестующих с силами безопасности. Такие данные обнародовал интернет-портал El Pitazo, сообщает
Стычки сопровождались человеческими жертвами в штатах Амасонас, Баринас, Боливар, Португеса и Тачира, а также в столице страны Каракасе. Счет пострадавших идет на десятки.
«С 21 января до настоящего времени более 70 человек были задержаны за протесты, „Уголовный форум“ подтверждает эти сведения», — сообщил в своем
В штате Карабобо нескольких десятков сотрудников полиции на служебных мотоциклах и автомобилях присоединились к протестующим. Люди встретили полицейских радостными возгласами.
Вице-президент и глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что вооруженные силы Венесуэлы не признают Хуана Гуайдо временным президентом страны.
«Солдаты Родины не признают президента, навязанного нам под влиянием чужих интересов и самопровозглашенного вне закона. Вооруженные силы защищают Конституцию и являются гарантом национального суверенитета», — написал министр в
23 января в Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо
Временным главой страны политика уже признали ряд государств региона, в том числе США, Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор, а также Грузия.
Мадуро назвал происходящее государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипотношений с США.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Счет пострадавших идет на десятки.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)