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Погибли 16 человек, пострадавших - десятки. По всей Венесуэле прошли акции протеста

24.01.2019 06:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Крупные антиправительственные акции протеста прошли во многих регионах Венесуэлы. По меньшей мере 16 человек погибли в ходе столкновений протестующих с силами безопасности. Такие данные обнародовал интернет-портал El Pitazo, сообщает ТАСС.


Фото: Reuters

Стычки сопровождались человеческими жертвами в штатах Амасонас, Баринас, Боливар, Португеса и Тачира, а также в столице страны Каракасе. Счет пострадавших идет на десятки.

«С 21 января до настоящего времени более 70 человек были задержаны за протесты, „Уголовный форум“ подтверждает эти сведения», — сообщил в своем Twitter исполнительный директор неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум» Альфредо Ромеро.

В штате Карабобо нескольких десятков сотрудников полиции на служебных мотоциклах и автомобилях присоединились к протестующим. Люди встретили полицейских радостными возгласами.

Вице-президент и глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что вооруженные силы Венесуэлы не признают Хуана Гуайдо временным президентом страны.

«Солдаты Родины не признают президента, навязанного нам под влиянием чужих интересов и самопровозглашенного вне закона. Вооруженные силы защищают Конституцию и являются гарантом национального суверенитета», — написал министр в Twitter в среду.

23 января в Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Он хочет провести новые выборы в стране.

Временным главой страны политика уже признали ряд государств региона, в том числе США, Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор, а также Грузия.

Мадуро назвал происходящее государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипотношений с США.

 
 
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