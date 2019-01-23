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Ким Чен Ын получил новое письмо от Трампа

24.01.2019 06:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с вернувшейся из США делегацией Северной Кореи во главе с заместителем председателя Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем, на встрече он передал главе государства личное письмо от президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).


Фото: Reuters

По итогам встречи с делегацией Ким Чен Ын заявил, что доволен результатами ее переговоров с американцами. Он поручил провести надлежащую подготовку к второму саммиту США-КНДР. Северокорейский лидер также отметил «непоколебимую решимость Трампа и желание президента разрешить [накопившиеся] вопросы, а также его большой интерес к проведению второго саммита».

Первый в истории саммит США-КНДР состоялся в июне 2018 года в Сингапуре, по итогам которого Трамп и Ким Чен Ын подписали декларацию о достижении мира на Корейском полуострове. В сентябре Белый дом сообщил о письме северокорейского лидера к американскому президенту с просьбой провести вторую встречу.

В октябре 2018 года Трамп рассказал о «хорошей химии» между ним и Ким Чен Ыном, а также сравнил послания лидера КНДР с «любовными письмами». В декабре Трамп заявил о намерении пригласить Ким Чен Ына в США.

В начале 2019 года стало известно, что администрация Трампа подыскивает место для проведения нового саммита США-КНДР. Для встречи рассматривались несколько азиатских стран, по данным южнокорейских СМИ, городом-фаворитом для нового саммита является столица Вьетнама Ханой. Позднее Белый дом уведомил о том, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына пройдут в конце февраля.

 
 
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В октябре 2018 года Трамп рассказал о «хорошей химии» между ним и Ким Чен Ыном, а также сравнил послания лидера КНДР с «любовными письмами».
 
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