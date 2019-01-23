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Ким Чен Ын получил новое письмо от Трампа
24.01.2019 06:48 — Новости Мира | Tut.by
Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с вернувшейся из США делегацией Северной Кореи во главе с заместителем председателя Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем, на встрече он передал главе государства личное письмо от президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По итогам встречи с делегацией Ким Чен Ын заявил, что доволен результатами ее переговоров с американцами. Он поручил провести надлежащую подготовку к второму саммиту США-КНДР. Северокорейский лидер также отметил «непоколебимую решимость Трампа и желание президента разрешить [накопившиеся] вопросы, а также его большой интерес к проведению второго саммита».
Первый в истории
В октябре 2018 года Трамп рассказал о «хорошей химии» между ним и Ким Чен Ыном, а также сравнил послания лидера КНДР с «любовными письмами». В декабре Трамп заявил о намерении пригласить Ким Чен Ына в США.
В начале 2019 года стало известно, что администрация Трампа подыскивает место для проведения нового саммита США-КНДР. Для встречи рассматривались несколько азиатских стран, по данным южнокорейских СМИ, городом-фаворитом для нового саммита является столица Вьетнама Ханой. Позднее
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В октябре 2018 года Трамп рассказал о «хорошей химии» между ним и Ким Чен Ыном, а также сравнил послания лидера КНДР с «любовными письмами».
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