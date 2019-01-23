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Выступление Трампа в Конгрессе отменили. Он назвал это позором и грозит найти альтернативную площадку

24.01.2019 07:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что не позволит президенту США Дональду Трампу выступить с традиционными обращением к Конгрессу «О положении страны», пока правительство не возобновит свою работу. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в среду, 23 января.


Нэнси Пелоси. Фото: Reuters

Ранее Нэнси Пелоси уже предлагала Трампу перенести выступление или же распространить речь в письменном виде. Однако в среду президент уведомил спикера, что все же намерен выступить с обращением как и было запланировано — 29 января в зале заседания Палаты представителей.

Пелоси заявила, что это невозможно. «Я хочу проинформировать вас о том, что Палата представителей до тех пор не будет рассматривать общую резолюцию, которая даст президенту право выступать, пока правительство вновь не приступит к работе», — говорится в заявлении Пелоси.

Дональд Трамп назвал отмену своего выступления позором и пообещал, что произнесет «поистине важную речь» на альтернативной площадке.

«Шатдаун» — самый долгий в истории США

Дональд Трамп и представительница Демократической партии Нэнси Пелоси обвиняют друг друга в продолжающемся почти пять недель «шатдауне». Работа большинства государственных структур в США оказалась парализована в связи со спором между президентом и демократами. Трамп требует, чтобы Конгресс выделил 5,7 млрд долларов для строительства стены на границе с Мексикой. Однако демократы, имеющие большинство в Палате представителей, отвергают этот проект.

21 декабря Конгресс США не утвердил проект бюджета на следующий финансовый год. В связи с этим около 800 тысяч американских госслужащих не получают зарплату более месяца, многие из них отправлены в принудительный неоплачиваемый отпуск. «Шатдаун» продолжается уже 33 дня, это самый долгий в истории страны перерыв в финансировании администрации США.

 
 
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«Я хочу проинформировать вас о том, что Палата представителей до тех пор не будет рассматривать общую резолюцию, которая даст президенту право выступать, пока...
 
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