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Су-27 ВКС России перехватил самолет-разведчик над Балтийским морем

24.01.2019 09:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Воздушную цель российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря и подняли самолет на перехват. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Для перехвата цели, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик Гольфстрим ВВС Швеции, который осуществлял полет без включенного транспондера.

После удаления иностранного самолета от государственной границы России Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.


Видео: Министерство обороны РФ

В начале января стало известно, что Минобороны РФ подготовило проект документа, согласно которому военные смогут сбивать пассажирские самолеты-нарушители. Согласно закону «О противодействии терроризму», ПВО могут открывать огонь по захваченным боевиками пассажирским самолетам, которые находятся в воздушном пространстве России и не подчиняются требованиям властей. ВКС России приводятся в повышенную боевую готовность в случае, если неопознанный самолет приближается к российской границе на расстояние менее 50 км, пишет РБК.

 
 
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Воздушную цель российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря и подняли самолет на перехват.
 
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