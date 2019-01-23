Су-27 ВКС России перехватил самолет-разведчик над Балтийским морем

Воздушную цель российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря и подняли самолет на перехват. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России .

Для перехвата цели, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик Гольфстрим ВВС Швеции, который осуществлял полет без включенного транспондера.

После удаления иностранного самолета от государственной границы России Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

В начале января стало известно, что Минобороны РФ подготовило проект документа, согласно которому военные смогут сбивать пассажирские самолеты-нарушители. Согласно закону «О противодействии терроризму», ПВО могут открывать огонь по захваченным боевиками пассажирским самолетам, которые находятся в воздушном пространстве России и не подчиняются требованиям властей. ВКС России приводятся в повышенную боевую готовность в случае, если неопознанный самолет приближается к российской границе на расстояние менее 50 км, пишет РБК .