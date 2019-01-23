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Десятки погибших, сотни раненых: в Венесуэле, похоже, теперь два президента
24.01.2019 12:31 — Новости Мира | Tut.by
23 января спикер Национального Собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это спровоцировало многотысячные уличные акции в поддержку лидера оппозиции. Николас Мадуро, избранные на второй срок в мае 2018-го, назвал происходящее государственным переворотом и обвинил в происходящем США. В столкновениях с полицией уже погибли десятки человек, сотни задержаны.
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Нового лидера уже признали несколько стран.
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