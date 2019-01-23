23 января спикер Национального Собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это спровоцировало многотысячные уличные акции в поддержку лидера оппозиции. Николас Мадуро, избранные на второй срок в мае 2018-го, назвал происходящее государственным переворотом и обвинил в происходящем США. В столкновениях с полицией уже погибли десятки человек, сотни задержаны.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Десятки погибших, сотни раненых: в Венесуэле, похоже, теперь два президента Нового лидера уже признали несколько стран.