Януковича в Украине заочно приговорили к 13 годам лишения свободы

Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы, сообщает РБК-Украина .



Виктор Янукович. Фото: Reuters

«Назначить Януковичу окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы», — заявил судья Владислав Девятко.

Янукович должен компенсировать судебные издержки в размере 98 551, 20 гривен (около 3500 тысяч долларов).

Обвинение требовало приговорить Виктора Януковича за государственную измену и посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины к максимальному сроку — 15 годам лишения свободы.

Экс-президента судят заочно, он уже несколько лет находится в России. Перед началом судебного заседания адвокат Януковича сообщил, что его подзащитный перенес операцию и сейчас находится на реабилитации.

Суд и дело

Виктору Януковичу были выдвинуты подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (Пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.

Среди главных аргументов обвинения — обращение Виктора Януковича к российскому руководству с просьбой ввести в Украину российские войска. ГПУ предоставила суду видеозапись, на которой на заседании Совета Федерации России весной 2014 г. было зачитано письмо Януковича с такой просьбой. К материалам дела приобщена в качестве доказательства фотокопия обращения Януковича к президенту России Владимиру Путину.

Судебный процесс длился почти 1,5 года начиная с мая 2017 года. За это время в суде были допрошены более 100 человек, в том числе действующий президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

На протяжении всего рассмотрения дела интересы экс-президента Виктора Януковича в суде представляли в общем 12 адвокатов, он получил не менее 70 судебных повесток, но сам на заседании так ни разу и не выступил.

В одном из заявлений, которые транслировали российские телеканалы, находящийся в России Янукович пояснил, что отказывается от участия в судебном процессе над ним, потому что дело против него сфабриковано, а результаты его «заранее определены».