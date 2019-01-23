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Путин поговорил с Мадуро по телефону. Он поддержал «законные власти Венесуэлы»
24.01.2019 20:20 — Новости Мира | Tut.by
Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро поговорили по телефону. Путин «выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса»,
Путин заявил, что «деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права». Он считает, что решение нужно искать «в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога».
Президент Венесуэлы поблагодарил Путина за позицию РФ. Стороны намерены продолжать российско-венесуэльскоу сотрудничество.
Напомним, 23 января в Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо
Николас Мадуро, который недавно заступил на второй президентский срок в Венесуэле, заявил о попытке госпереворота. Он обвинил в этом США и разорвал дипломатические отношения между странами. Военные Венесуэлы не поддержали Хуана Гуайдо.
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Путин «выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса».
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