Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд обвинен в попытке изнасилования

Бывшему главе правительства Шотландии Алексу Салмонду предъявлено обвинение в попытке изнасилования и сексуальном насилии.



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Он предстал перед судом в Эдинбурге, где ему предъявили в общей сложности 14 обвинений, в том числе в нападении непристойного характера и в нарушении общественного порядка.

64-летний политик и ведущий телешоу на российском телеканале RT не делал каких-либо заявлений в суде и был отпущен под залог.

Выйдя из здания суда, Салмонд заявил, что он невиновен в каких-либо преступлениях и добавил, что будет защищать себя в суде всеми имеющимися у него способами.

В среду Алекс Салмонд, который занимал пост первого министра Шотландии с 2007 по 2014 год, дал показания полиции.

Полиция открыла дело после внутреннего расследования шотландским правительством жалоб о сексуальном насилии, которые Салмонд категорически отвергает.

Две недели назад в Высшем гражданском суде в Эдинбурге рассматривался иск Салмонда, и тогда шотландское правительство признало, что внутреннее расследование было проведено с нарушениями.

Экс-министр подал иск против правительства и потребовал разобраться с тем, как велось внутренне расследование, настаивая на том, что оно было несправедливым по многим пунктам.

В августе прошлого года полиция Шотландии сообщила, что Салмонда обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух женщин.

Салмонд назвал обвинения смехотворными. При этом он утверждал, что ему не дали должным образом изучить выдвинутые против него обвинения.

Салмонд возглавлял выступавшую за независимость от Великобритании Шотландскую национальную партию (SNP) в течение почти 20 лет, был главой правительства Шотландии с 2007 года вплоть до референдума 2014 года, на котором избиратели проголосовали против независимости Шотландии.

В ноябре 2017 года стало известно, что Алекс Салмонд запускает ток-шоу на российском телеканале RT, финансируемом государством. Алекс Салмонд также ведет собственную разговорную программу на лондонской радиостанции Эл-би-си.

Чем известен Алекс Салмонд Лидер Шотландской национальной партии в 1990—2000 годах и в 2004—2014 годах.

Первый министр Шотландии с 2007 по 2014 год.

Подал в отставку после того, как большинство шотландских избирателей проголосовали против независимости Шотландии.

Стал депутатом британского парламента в 2015 году, но спустя два года потерял место депутата в ходе перевыборов.

С 2017 года является ведущим программы The Alex Salmond Show на российском телеканале RT.