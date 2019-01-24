США заявили о намерении лишить Мадуро источников дохода

Белый дом сосредоточен на том, чтобы лишить президента Венесулы Николаса Мадуро его источников доходов. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает Reuters .



Джон Болтон. Фото: Reuters

«На чем мы сегодня концентрируем внимание, так это на отключении нелегитимного режима Мадуро от источника его доходов. Так как мы признали Хуана Гуаидо временным конституционным президентом Венесуэлы, эти доходы должны идти законному правительству», — сказал Болтон журналистам, отметив, что это «очень сложная» задача.

«Мы проводим переговоры с правительствами в [Западном] полушарии, которые подавляющим большинством признали новое конституционное правительство [в Венесуэле], мы ведем переговоры с коллегами в Европе и других регионах, чтобы показать масштабную политическую поддержку президента переходного периода», — сказал советник президента США.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро, победивший на выборах, назвал это попыткой переворота. На сторону Гуаидо встали в том числе США, в ответ на что Мадуро разорвал дипломатические и политические отношения с этой страной. Россия высказалась в поддержку Мадуро.

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