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США заявили о намерении лишить Мадуро источников дохода
24.01.2019 23:32 — Новости Мира | Tut.by
Белый дом сосредоточен на том, чтобы лишить президента Венесулы Николаса Мадуро его источников доходов. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает
«На чем мы сегодня концентрируем внимание, так это на отключении нелегитимного режима Мадуро от источника его доходов. Так как мы признали Хуана Гуаидо временным конституционным президентом Венесуэлы, эти доходы должны идти законному правительству», — сказал Болтон журналистам, отметив, что это «очень сложная» задача.
«Мы проводим переговоры с правительствами в [Западном] полушарии, которые подавляющим большинством признали новое конституционное правительство [в Венесуэле], мы ведем переговоры с коллегами в Европе и других регионах, чтобы показать масштабную политическую поддержку президента переходного периода», — сказал советник президента США.
23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо
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Как заявил советник президента США Джон Болтон, доходы должны идти законному правительству. Вашингтон признал конституционным президентом Венесуэлы...
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