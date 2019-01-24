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«Это не стабильность, а предупреждение». Стрелки Часов Судного дня оставили на отметке 23.58

24.01.2019 23:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» оставил на отметке 23.58 стрелки Часов Судного дня, которые символизируют угрозу глобальной катастрофы (она наступила бы в «полночь»).

В журнале подчеркнули, что эту оценку «стоит воспринимать не как знак стабильности, а как решительное предупреждение». По мнению «Бюллетеня», в мире ухудшается ситуация с двумя главными угрозами — ядерным оружием и изменением климата.

Журнал также констатировал процесс разрушения мировой «информационной экосистемы» — в том числе из-за того, что некоторые лидеры «бесстыдно лгали и настаивали, что их ложь — правда, а правда — это „фейковые новости“». Эта ситуация подрывает в том числе и веру в науку, подчеркивают в «Бюллетене».

Время 23.58 было установлено на Часах Судного дня в 2018 году. До этого такое случалось в 1953 году, в год испытания водородной бомбы в СССР. Ближе к полуночи стрелки этих часов никогда не ставили.

 
 
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Журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» оставил на отметке 23.58 стрелки Часов Судного дня, которые символизируют угрозу глобальной катастрофы (она наступила бы в...
 
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