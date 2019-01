«Это не стабильность, а предупреждение». Стрелки Часов Судного дня оставили на отметке 23.58

Журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» оставил на отметке 23.58 стрелки Часов Судного дня, которые символизируют угрозу глобальной катастрофы (она наступила бы в «полночь»).

В журнале подчеркнули, что эту оценку «стоит воспринимать не как знак стабильности, а как решительное предупреждение». По мнению «Бюллетеня», в мире ухудшается ситуация с двумя главными угрозами — ядерным оружием и изменением климата.