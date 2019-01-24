Мадуро заявил о закрытии посольства и консульств Венесуэлы в США и отказался покидать свой пост

Президент Венесуэлы Николас Мадуро закрывает посольства и консульства Венесуэлы в США. Он также заявил, что не намерен покидать свой пост.



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«Я решил закрыть посольство и все венесуэльские консульства в США», — заявил Мадуро во время выступления в Верховном суде, передает ТАСС .

Мадуро заявил, что не покинет свой пост: «Я никогда не откажусь от обязательств перед родиной». По его словам, он намерен отсаваться на посту президента до окончания срока — 2025 года.

«Я гарантирую, что правительство, которое я возглавляю, будет и дальше править, защищая большинство в этой стране каждый день до 2025 года, будет делать это решительно, смело, мужественно и при гражданской поддержке народа», — заявил он, пишет РБК .

Напомним, 23 января в Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Он хочет провести новые выборы в стране. Оппозиция организовала акции протеста в нескольких штатах Венесуэлы. На улицы вышли сотни тысяч людей.

Николас Мадуро, который недавно заступил на второй президентский срок в Венесуэле, заявил о попытке госпереворота. Он обвинил в этом США и разорвал дипломатические отношения между странами. Военные Венесуэлы не поддержали Хуана Гуайдо.