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Сенат США провалил сразу две попытки остановить шатдаун

25.01.2019 06:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Два законопроекта, направленные на прекращение шатдауна (частичной остановки работы правительства), потерпели неудачу в четверг в ходе голосования в сенате США. Один документ предлагали республиканцы, второй — демократы, оба законопроекта не набрали необходимого числа голосов в свою поддержку, сообщает Reuters.


Фото: Reuters

Законопроект республиканцев подразумевал остановку шатдауна при условии финансирования стены на границе с Мексикой, демократы в своей версии законопроекта предлагали возобновить работу американского правительства без такого финансирования.

Трамп добивается выделения $ 5,7 млрд на строительство стены на границе в Мексикой, демократы выступают против. Требование Трампа и отказ демократов удовлетворить его привели к рекордному по продолжительности шатдауну.

Как уточняет Associated Press, через несколько минут после голосования лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер провел полчаса в кабинете лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла. «Мы обсуждаем», — сказал Шумер журналистам.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс после провалившейся в сенате попытки остановить шатдаун заявила, что Трамп рассмотрит вариант остановки шатдауна, если в нем будет предусмотрен «большой аванс» на стену. Она также подтвердила, что лидеры республиканцев и демократов в сенате пытаются между собой договориться.

Тем временем спикер палаты представителей, член Демократической партии Нэнси Пелоси уже прокомментировала журналистам новую идею Трампа о «большом авансе» на стену. По ее словам, она не считает это «разумным соглашением».

 
 
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс после провалившейся в сенате попытки остановить шатдаун заявила, что Трамп рассмотрит вариант остановки шатдауна, если в...
 
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