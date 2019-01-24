|
США сокращают дипломатическую миссию в Венесуэле
25.01.2019 07:01 — Новости Мира | Tut.by
США приняли решение отозвать часть своих дипломатов из посольства и консульств в Венесуэле. В документе, опубликованном Государственным департаментом в четверг, 24 января, отмечается, что такое решение принято по соображениям безопасности. В Вашингтоне отмечают, что американская дипмиссия продолжит работать в стране, однако в Венесуэле останутся только те дипломаты, которые отвечают за особо важную деятельность.
В документе госдепа содержится призыв к американским гражданам, живущим в Венесуэле, подумать о выезде из страны. Отмечается, что в сложившихся условиях предоставление им консульской помощи будет затруднено.
Госдепартамент США: Мадуро не указ Вашингтону
В среду президент Венесуэлы Николас Мадуро
Тем временем
Венесуэльский президент также заявил, что согласен с призывом Мексики и Уругвая к диалогу между правительством Венесуэлы и оппозицией для разрешения политического кризиса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В документе госдепа содержится призыв к американским гражданам, живущим в Венесуэле, подумать о выезде из страны. Отмечается, что в сложившихся условиях...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)