США сокращают дипломатическую миссию в Венесуэле

США приняли решение отозвать часть своих дипломатов из посольства и консульств в Венесуэле. В документе, опубликованном Государственным департаментом в четверг, 24 января, отмечается, что такое решение принято по соображениям безопасности. В Вашингтоне отмечают, что американская дипмиссия продолжит работать в стране, однако в Венесуэле останутся только те дипломаты, которые отвечают за особо важную деятельность.



Фото: Reuters

В документе госдепа содержится призыв к американским гражданам, живущим в Венесуэле, подумать о выезде из страны. Отмечается, что в сложившихся условиях предоставление им консульской помощи будет затруднено.

Госдепартамент США: Мадуро не указ Вашингтону

В среду президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США в ответ на поддержку, оказываемую Вашингтоном венесуэльской оппозиции. Он указал, что работающие в Венесуэле американские дипломаты должны до воскресенья покинуть страну. Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не будет следовать указаниям Мадуро.

Тем временем Мадуро объявил , что Венесуэла закроет свое посольство и все консульства в Соединенных Штатах. Выступая в Верховном суде, он обратился также к народу США за поддержкой «в борьбе за демократию в Венесуэле».

Венесуэльский президент также заявил, что согласен с призывом Мексики и Уругвая к диалогу между правительством Венесуэлы и оппозицией для разрешения политического кризиса.