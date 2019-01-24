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Массовые сообщения о минированиях в регионах РФ. Эвакуировали больницы, школы, госучреждения
25.01.2019 08:28 — Новости Мира | Tut.by
Сообщения о минировании социально значимых объектов второй день подряд приводят к эвакуациям людей в регионах Сибири и Дальнего Востока. В пятницу, помимо школ и больниц, пришлось проверять и административные здания. Так, в Улан-Удэ из-за звонков о заложенных бомбах были эвакуированы правительство и парламент Бурятии, а также городская мэрия, сообщает
Издание указывает, что на время проверки центр Улан-Удэ был оцеплен. Полиция не пропускала туда автомобили и отключила светофоры.
В Чите эвакуировать пришлось здание мэрии. Изданию
Мэрии эвакуировали также в Якутске и Благовещенске.
В Иркутске электронные письма о минировании
Накануне сообщения о минировании учебных заведений и торговых центров были зафиксированы в Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске населенных пунктах Приморского края.
В 2017 году в России
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В каждом случае на место происшествия приезжали кинологи с собаками, однако никаких взрывных устройств обнаружено не было.
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