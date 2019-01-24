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Массовые сообщения о минированиях в регионах РФ. Эвакуировали больницы, школы, госучреждения

25.01.2019 08:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Сообщения о минировании социально значимых объектов второй день подряд приводят к эвакуациям людей в регионах Сибири и Дальнего Востока. В пятницу, помимо школ и больниц, пришлось проверять и административные здания. Так, в Улан-Удэ из-за звонков о заложенных бомбах были эвакуированы правительство и парламент Бурятии, а также городская мэрия, сообщает «Байкал Daily».

Издание указывает, что на время проверки центр Улан-Удэ был оцеплен. Полиция не пропускала туда автомобили и отключила светофоры.

В Чите эвакуировать пришлось здание мэрии. Изданию Zab.ru в ФСБ позже сообщили, что взрывного устройства там не обнаружили. В спецслужбах при этом рассказали, что информация о минировании поступила не по телефону, а по электронной почте. «Это что-то похожее на «спам"-рассылку», — сообщил источник издания. При этом он затруднился сказать, сколько всего организаций получило подобные письма.

Мэрии эвакуировали также в Якутске и Благовещенске.

В Иркутске электронные письма о минировании пришли в 11 школ. Эвакуировать в нескольких населенных пунктах пришлось также больницы, поликлиники и торговые центры. В каждом случае на место происшествия приезжали кинологи с собаками, однако никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Накануне сообщения о минировании учебных заведений и торговых центров были зафиксированы в Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске населенных пунктах Приморского края.

В 2017 году в России был зафиксирован всплеск ложных сообщений о минированиях. Большая их часть стала результатом централизованной атаки с использованием IP-телефонии, писал ранее РБК. Кроме того, звонили школьники и психически неуравновешенные люди, рассказали РБК источники в спецслужбах.

 
 
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В каждом случае на место происшествия приезжали кинологи с собаками, однако никаких взрывных устройств обнаружено не было.
 
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