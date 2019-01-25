Мадуро заявил об учениях для отработки возможного вторжения в страну

Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал проведение в стране военных учений. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции. Трансляция мероприятия велась в Twitter политика.



Военные учения в Венесуэле 2017 года с участием граждан. Фото: Reuters

О готовящихся в феврале маневрах президент говорил еще 10 января. Учения состоятся, напомнил Мадуро в заявлении 25 января. Они, по словам главы страны, пройдут с 10 по 15 февраля. На них военные будут отрабатывать сценарии возможного «вторжения на территорию страны».

«Мы должны все больше и больше готовиться к военной обороне Венесуэлы при любом сценарии, который может возникнуть», — заявил он на брифинге, подчеркнув, что «в этом мире никто не уважает трусов — все уважают смелых, тех, кто готов отстаивать свои идеи ценой своей собственной жизни» (цитата по La Vanguardia ).

В условиях «народного восстания против государства» власти, как заметил Мадуро, «будут спокойны». «Я говорю это с большой ответственностью», — отметил президент, добавив, что все «то, что все военные покажут на следующих военных учениях (в феврале), будет демонстрировать, что они готовятся к защите суверенитета» (цитата по Efectococuyo ).

Ситуация в Венесуэле обострилась после инаугурации Мадуро 10 января. В мае прошлого года он одержал победу на президентских выборах, результаты которых однако не признали венесуэльская оппозиция, а также ряд западных и латиноамериканских стран. По их мнению, для участия в кампании не были допущены «некоторые игроки».

23 января спикер национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуан Гуаидо на многотысячном митинге местной оппозиции объявил себя президентом страны. Его затем поддержали США, Германия, Франция, Грузия и ряд латиноамериканских стран. В Венесуэле вновь начались массовые протесты и столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

Минобороны и армия Венесуэлы тем временем заявили, что президентом Гуаидо не признают. Глава венесуэльского военного ведомства Владимир Падрино Лопес, в частности, сообщил, что военнослужащие будут защищать Конституцию республики и ее суверенитет. Действия оппозиции военные впоследствии назвали преступными и угрожающими свободе нации. После попытки госпереворота оборонное ведомство страны обвинило США в ведении гибридной войны.