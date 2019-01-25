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Банк Англии отказался отдавать Мадуро золото Венесуэлы

26.01.2019 08:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Банк Англии решил ответить отказом на заявку правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое попросило вернуть в страну находящиеся там золотые слитки на сумму $ 1,2 млрд. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает Bloomberg.


Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: пресс-центр ООН

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Соответствующее решение представители банка, по словам одного из собеседников агентства, приняли после того, как американские чиновники, в том числе, госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, лоббировали своих британских коллег помочь им «отлучить режим Мадуро от его зарубежных активов».

Решение Банка Англии является началом процесса защиты активов народа страны. Об этом в своем Twitter заявил спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, взявший на себя исполнение полномочий главы государства.

«Инициирован процесс защиты активов Венесуэлы. Мы не позволим больше злоупотреблений и кражу денег, предназначенных на еду, медицину и на будущее наших детей», — написал Гуаидо, приложив к посту скриншоты новостей об отказе Банка Англии в предоставлении средств Мадуро.

23 января Великобритания, как напоминает Bloomberg, последовала примеру США и других стран и признала спикера венесуэльского нацсобрания (местного парламента) Хуана Гуаидо законным президентом боливарианской республики.

Сейчас американские должностные лица, по информации источников агентства, пытаются передать зарубежные активы Венесуэлы Гуаидо. Это, по их мнению, повысит его шансы на «эффективный контроль над правительством» страны. Золото на $ 1,2 млрд — составляет большую часть от $ 8 млрд в иностранных резервах, которые принадлежат венесуэльскому центральному банку, отмечает Bloomberg. Местонахождение остальных активов, по его данным, по большей части неизвестно.

При этом часть золотовалютных резервов Венесуэлы, по информации агентства, находится в Турции. США в связи с этим при помощи союзников ведут работу, направленную на то, чтобы убедить Анкару перестать быть каналом для хранения этого груза (Турция наряду с Россией и Китаем являются ключевыми сторонниками Мадуро).

Извлечение золота из Банка Англии, по словам двух источников Bloomberg, было основным приоритетом для режима Мадуро в течение уже нескольких недель. Еще в середине декабря прошлого года президент Центрального банка Венесуэлы Каликсто Ортега возглавил делегацию в Лондоне, которая прибыла в столицу Британии, чтобы получить доступ к активам, рассказали они.

Однако переговоры, по их данным, не увенчались успехом. С тех пор связь между двумя сторонами оборвалась: чиновникам венесуэльского Центрального банка было приказано больше не пытаться связаться с Банком Англии, говорит один из собеседников агентства.

 
Теги: Новости
 
 
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Находящиеся в Банке Англии активы составляют значительную часть от принадлежащих Венесуэле $ 8 млрд, хранящихся в иностранных резервах. Возвращать Мадуро золотые...
 
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