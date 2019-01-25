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The Telegraph принесла извинения Меланье Трамп за искажение фактов о ней

26.01.2019 17:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Британское издание The Telegraph принесло извинения первой леди США Меланье Трамп за оскорбляющую ее публикацию, вышедшую 19 января. Извинения опубликованы на сайте издания.


Фото: Reuters

Речь идет о статье, которую газета опубликовала 19 января в своем еженедельнике о Меланьи Трамп. В ней издание указало искажающие действительность факты об отце Меланьи Трамп, о ее мотивах оставить курс по архитектуре и некоторые другие события — например, что первая леди плакала в ночь выборов президента США. Также газета написала, что карьера Меланьи до замужества с нынешним президентом США Дональдом Трампом не была успешной.

Издание принесло извинения за искажение фактов о семье Меланьи и о ее обучении в университете.

«Мы признаем, что госпожа Трамп была успешной профессиональной моделью сама по себе, до того как встретила своего супруга, и получала работу без его содействия в этом», — также отмечается в заявлении.

The Telegraph также выразил готовность выплатить компенсацию первой леди, а также компенсировать судебные издержки,

 
 
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The Telegraph также выразил готовность выплатить компенсацию первой леди, а также компенсировать судебные издержки,
 
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