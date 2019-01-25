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Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины

26.01.2019 18:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Члены партии Савченко единогласно проголосовали на съезде за ее выдвижение. Документы в ЦИК в связи с арестом депутата будет подавать доверенное лицо.


Фото: Reuters

Партия находящейся под арестом депутата Верховной рады Надежды Савченко выдвинула ее кандидатом в президенты страны. Такое решение принято единогласно на съезде «Общественной платформы Надежды Савченко» в субботу, 26 января, в Киеве.

«Все документы в ЦИК готовы, нам осталось оплатить взнос. Мы ждем ответа от банка об открытии счета», — сообщила сестра Надежды Савченко, глава партии Вера Савченко. Денежный взнос собран из средств членов партии, а также людей, поддерживающих выдвижение Савченко, добавила она. Подавать документы в ЦИК в связи с арестом депутата будет доверенное лицо.

Накануне вечером кандидатом в президенты Украины был зарегистрирован лидер Социалистической партии Украины Илья Кива. Он стал 20-м кандидатом на выборах 31 марта. Ранее были зарегистрированы, в частности, лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко, мэр Львова Андрей Садовый, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Напомним, весной 2018 года героя Украины и народного депутата Надежду Савченко власти страны обвинили в подготовке теракта. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что она планировала нападение на Верховную раду — сначала хотела нанести удар боевыми гранатами, затем минометами разрушить купол здания, а затем с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. По его словам, оружие для терактов предоставила Россия. Верховная рада Украины проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Савченко.

Сама она заявила, что ее план по совершению теракта в Верховной раде — «все это были шутки». Сейчас Савченко находится в СИЗО — ее обвиняют в в нескольких тяжких преступлениях, в том числе «действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя», «создании террористической группы или террористической организации», «посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля», «незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

 
 
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Члены партии Савченко единогласно проголосовали на съезде за ее выдвижение. Документы в ЦИК в связи с арестом депутата будет подавать доверенное лицо.
 
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