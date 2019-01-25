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СМИ узнали о соглашении США и «Талибана» по выводу войск из Афганистана

26.01.2019 18:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Представители «Талибана» и властей США доработали положения по проекту соглашения о прекращении войны в Афганистане. Одно из них предполагает вывод иностранных войск из страны через 18 месяцев после подписания документа.


Фото: USMC/Cpl. John A. Martinez Jr.

В Катаре 26 января завершились шестидневные переговоры между представителями террористической группировки «Талибан» и американскими властями, на них были доработаны положения, которые будут включены в проект соглашения о прекращении войны в Афганистане. Об этом сообщают источники Reuters.

По их словам, стороны на переговорах пошли на большие уступки, в том числе был согласован вывод иностранных сил из Афганистана через 18 месяцев после того, как будет подписано соглашение. В свою очередь, представители «Талибана» заверили, что Афганистан перестанет быть базой для боевиков террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида», нападающих на США и их союзников.

Источники утверждают, что талибы в скором времени утвердят график прекращения огня в Афганистане, но начнут переговоры с республиканскими властями только после подписания соглашения. Также талибы и американцы договорились по сделке об обмене пленными​, отмене США международного запрета на поездки нескольких лидеров «Талибана», а также о перспективе создания временного афганского правительства после прекращения огня.

Спецпредставитель США по вопросам афганского урегулирования Залмай Халилзад уже направился в Кабул, чтобы уведомить президента Афганистана Ашрафа Гани об итогах переговоров, отмечают источники.

О намерении президента США Дональда Трампа вывести половину американского контингента из Афганистана СМИ сообщили в декабре 2018 года.

Эксперты исследовательской корпорации RAND утверждали, что решение о выводе американских войск приведет к росту террористической угрозы, исходящей от Афганистана, а также будет означать поражение США в войне, что «нанесет удар по авторитету Америки».

 
 
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В свою очередь, представители «Талибана» заверили, что Афганистан перестанет быть базой для боевиков террористических группировок «Исламское государство» и...
 
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