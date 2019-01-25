На танках, верблюдах и с танцами. В Индии прошел парад в честь Дня республики

В субботу, 26 января, Индия отмечает День Республики. Эта дата связана с получением независимости от Великобритании — в ноябре 1949 года в стране была принята Конституция, которая вступила в силу 26 января 1950 года. Торжества, главным среди которых стал военный парад, прошли в столице государства — Нью-Дели.



Эта бравые и суровые ребята на верблюдах — пограничники. Нью-Дели, Индия, 26 января 2019 года. Фото: Reuters

26 января Индия отпраздновала второй после Дня независимости и, пожалуй, самый торжественный государственный праздник Индии — День Республики. В этот день в 1050 году вступила в силу конституция получившей независимость страны, провозгласившая Индию республикой.

Сегодня на главной улице столицы Индии — проспекте Раджпатх прошел военный парад в честь государственного праздника.



Полицейские в форме в цветах национального флага Индии выполняют показательные строевые приемы с оружием. Нью-Дели, Индия, 26 января 2019 года. Фото: Reuters



Солдаты вооруженных сил Индии маршируют во время парада, посвященного Дню Республики. Нью-Дели, Индия, 26 января 2019 года. Фото: Reuters

В Нью-Дели были предприняты беспрецедентные меры безопасности, на улицы было выведено более 25 тысяч полицейских. Такие предосторожности не выглядят лишними если учесть, что накануне правоохранители получили информацию о том, что ряд экстремистских группировок планируют теракты во время празднований.

По всему городу были развернуты отряды оперативного реагирования, которые были готовы в случае необходимости немедленно выдвинуться в любой район. В центре Нью-Дели, особенно у проспекта Раджпатх, на котором прошел военный парад, на крышах дежурили снайперы.

Были развернуты и зенитные бригады на случай террористической атаки с воздуха.



Подразделения МЧС Индии «Сорвиголовы» на мотоциклах на параде в честь Дня Республики. Нью-Дели, Индия, 26 января 2019 года. Фото: Reuters



Танки Т-90 на параде в честь Дня Республики. Нью-Дели, Индия, 26 января 2019 года. Фото: Reuters



Каждый из штатов Индии представлен на параде своей платформой. На платформе штата Махараштра — Махатма Ганди. В этом году Индия отмечает 150-летие со дня рождения гуманиста. Нью-Дели, Индия, 26 января 2019 года. Фото: Reuters



Солдаты индийских пограничных сил безопасности (BSF) едут на верблюдах во время парада в честь Дня Республики. Нью-Дели, Индия, 26 января 2019 года. Фото: Reuters



Премьер-министр Индии Нарендра Моди смотрит вверх, наблюдая за пролетом истребителей индийских ВВС. Нью-Дели, Индия, 26 января 2019 года. Фото: Reuters

Рядом с президентом и премьер-министром Индии — почечный гость торжеств: в этом году это лидер Южной Африки Сирил Рамафоса. Приглашали Дональда Трампа, но тот отказался приехать, сославшись на занятость.



стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster и два истребителя Су-30 ВВС Индии на параде в честь Дня Республики. Нью-Дели, Индия, 26 января 2019 года. Фото: Reuters



Женщины-полицейские во время парада в честь Дня Республики. Нью-Дели, Индия, 26 января 2019 года. Фото: Reuters



Курсанты из Национального кадетского корпуса во время парада в честь Дня Республики. Нью-Дели, Индия, 26 января 2019 года. Фото: Reuters



За танцы во время парада отвечали дети. Нью-Дели, Индия, 26 января 2019 года. Фото: Reuters



Нью-Дели, Индия, 26 января 2019 года. Фото: Reuters



Нью-Дели, Индия, 26 января 2019 года. Фото: Reuters



Реактивная установка разминирования на параде в честь Дня Республики. Нью-Дели, Индия, 26 января 2019 года. Фото: Reuters



Платформа Министерства сельского хозяйства Индии. И опять с Ганди. Нью-Дели, Индия, 26 января 2019 года. Фото: Reuters