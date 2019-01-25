На танках, верблюдах и с танцами. В Индии прошел парад в честь Дня республики

В субботу, 26 января, Индия отмечает День Республики. Эта дата связана с получением независимости от Великобритании — в ноябре 1949 года в стране была принята Конституция, которая вступила в силу 26 января 1950 года. Торжества, главным среди которых стал военный парад, прошли в столице государства — Нью-Дели.
26 января Индия отпраздновала второй после Дня независимости и, пожалуй, самый торжественный государственный праздник Индии — День Республики. В этот день в 1050 году вступила в силу конституция получившей независимость страны, провозгласившая Индию республикой.
Сегодня на главной улице столицы Индии — проспекте Раджпатх прошел военный парад в честь государственного праздника.
В Нью-Дели были предприняты беспрецедентные меры безопасности, на улицы было выведено более 25 тысяч полицейских. Такие предосторожности не выглядят лишними если учесть, что накануне правоохранители получили информацию о том, что ряд экстремистских группировок планируют теракты во время празднований.
По всему городу были развернуты отряды оперативного реагирования, которые были готовы в случае необходимости немедленно выдвинуться в любой район. В центре Нью-Дели, особенно у проспекта Раджпатх, на котором прошел военный парад, на крышах дежурили снайперы.
Были развернуты и зенитные бригады на случай террористической атаки с воздуха.
Рядом с президентом и премьер-министром Индии — почечный гость торжеств: в этом году это лидер Южной Африки Сирил Рамафоса. Приглашали Дональда Трампа, но тот отказался приехать, сославшись на занятость.