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Глава МИД Венесуэлы отверг ультиматум стран Евросоюза

26.01.2019 21:17 — Новости Мира | Tut.by  
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«Никто не может устанавливать нам сроки», — заявил Хорхе Арреаса, выступая на срочном заседании Совбеза ООН. Ранее ЕС и ряд стран потребовали срочно объявить новые президентские выборы в Венесуэле.


Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. Фото: пресс-центр ООН

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса отверг ультиматум ряда европейских государств и руководства ЕС по поводу проведения в латиноамериканской стране новых президентских выборов. «Никто не может устанавливать нам сроки или говорить о том быть выборам или нет», — заявил он в субботу, 26 января, выступая на срочном заседании Совбеза ООН по поводу ситуации в Венесуэле.

Ранее, 23 января, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Временного главу государства уже признали США, Организация американских государств, а также многие страны Латинской Америки, в том числе Чили, Аргентина, Перу, Эквадор и Бразилия. 26 января Великобритания, Германия, Нидерланды, Испания и Франция заявили, что признают Гуайдо в том случае, если Мадуро в течение 8 дней не объявит новые выборы.

С аналогичным заявлением выступила и Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини. Как указывает глава европейской дипломатии, прошедшие в мае в Венесуэле президентские выборы не были «ни свободными, ни справедливыми, ни заслуживающими доверия». «Страна срочно нуждается в правительстве, которое действительно отражает волю венесуэльского народа», — указывается в заявлении. В этой связи ЕС призывает к срочному проведению «свободных, транспарентных и заслуживающих доверия президентских выборов в соответствии с международными демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы».

При этом, предупреждает далее Могерини, если в ближайшее время власти страны не объявят о проведении новых выборов, Евросоюз оставляет за собой право на дальнейшие действия в отношении Каракаса, включая, рассмотрение вопроса о признании «руководства страны в соответствии со статьей 233 конституции Венесуэлы».

 
 
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«Никто не может устанавливать нам сроки», - заявил Хорхе Арреаса, выступая на срочном заседании Совбеза ООН. Ранее ЕС и ряд стран потребовали срочно объявить новые...
 
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