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В Бразилии число жертв прорыва дамбы превысило 30 человек
26.01.2019 23:30 — Новости Мира | Tut.by
Спасательные службы Бразилии подтвердили гибель 34 человек в результате прорыва дамбы, сдерживавшей воду с отходами металлургической промышленности, в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Об этом в субботу сообщил телеканал
Ранее сообщалось
Прорыв плотины, сдерживавшей отходы от добычи руды, произошел в пятницу утром.
Грязевой поток похоронил под собой кафе, где обедали сотни рабочих, а также административные здания компании Vale, и дома жителей. При этом системы аварийного предупреждения не сработали.
Правительство штата Минас-Жерайс объявило трехдневный траур.
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Спасательные службы Бразилии подтвердили гибель 34 человек в результате прорыва дамбы, сдерживавшей воду с отходами металлургической промышленности, в штате...
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