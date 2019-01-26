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В Бразилии число жертв прорыва дамбы превысило 30 человек

26.01.2019 23:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Спасательные службы Бразилии подтвердили гибель 34 человек в результате прорыва дамбы, сдерживавшей воду с отходами металлургической промышленности, в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Об этом в субботу сообщил телеканал Globo.


Фото: Reuters

Ранее сообщалось о девяти жертвах.

Прорыв плотины, сдерживавшей отходы от добычи руды, произошел в пятницу утром.

Грязевой поток похоронил под собой кафе, где обедали сотни рабочих, а также административные здания компании Vale, и дома жителей. При этом системы аварийного предупреждения не сработали.

Правительство штата Минас-Жерайс объявило трехдневный траур.

 
 
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Спасательные службы Бразилии подтвердили гибель 34 человек в результате прорыва дамбы, сдерживавшей воду с отходами металлургической промышленности, в штате...
 
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