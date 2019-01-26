Россия и США поспорили на экстренном заседании Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле

Госсекретарь США Майкл Помпео на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Боливарианской Республике предложил признать самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал прекратить вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. Трансляция заседания велась на сайте ООН .



Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле. 26 января 2019 года. Фото: пресс-центр ООН

Позиция США

Международное сообщество должно выбрать, чью сторону оно займет в сложившейся ситуации вокруг Венесуэлы. С такими обращением выступил в субботу госсекретарь США Майкл Помпео на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

«Пришло время поддержать венесуэльский народ, признать новое демократическое правительство во главе с временным президентом Хуаном Гуайдо и покончить с этим кошмаром. Пришло время другим странам выбрать сторону — больше никаких отсрочек, больше никаких игр. Либо вы вместе с силами свободы, либо вы в союзе с Мадуро и его хаосом», — сказал Помпео.

Соединенные Штаты считают, что происходящее в Венесуэле является международным кризисом, отметил Помпео.

«Целая страна страдает от массового недоедания, множество беженцев покидает ее — все это, безусловно, является международным кризисом», — отметил он, и подчеркнул, что Мадуро несет полную ответственность за этот кризис.



Госсекретарь США Майкл Помпео на экстренном заседании Совбеза ООН по Венесуэле 26 января 2019 года. Фото: Reuters

Помпео также призвал оказать гуманитарную помощь Венесуэле «после завершения демократических изменений, над которыми мы работаем».

Госсекретарь США также раскритиковал поддержку Венесуэлы Россией и Китаем. «Не удивительно, что те, кто руководит без демократии своими странами, пытаются поддержать Мадуро, пока он находится в отчаянном положении. Ни одна из этих стран не поддерживает международные нормы, как они цинично заявляют. Китай и Россия поддерживают несостоявшийся режим в надежде вернуть миллиарды долларов необдуманных инвестиций и помощи, предоставленной за эти годы», — заявил Помпео.

Позиция России

Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что созванное США заседание Совбеза направлено на дестабилизацию ситуации в Венесуэле и смену власти. По его словам, на месте Венесуэлы вскоре может оказаться любая страна Латинской Америки.

«Сегодняшнее мероприятие созвано американской делегацией с единственной целью — продолжить дестабилизировать ситуацию в Венесуэле, навязывая этой стране свои подходы и рецепты решения проблем, с которыми она сталкивается в последнее время», — сказал дипломат. «Заседание, на котором мы все вынуждены присутствовать, — еще один элемент стратегии США по смене власти в Венесуэле, — подчеркнул он. — Сожалеем, что в эти нечистоплотные игры США втягивают Совет Безопасности».



Постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН по Венесуэле 26 января 2019 года. Фото: пресс-центр ООН

«Мы решительно осуждаем тех, кто толкает венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы, — сказал он. — США рисуют нам картину противостояния „режима Мадуро“ народу Венесуэлы. Эта картина далека от реальной — лидер Венесуэлы пользуется очевидной поддержкой народных масс».

Небензя также заявил, что страны ЕС, выдвинувшие Венесуэле восьмидневный ультиматум по объявлению о дате выборов, полностью игнорируют суверенитет страны.

«Вы не призываете к нахождению взаимопонимания между политическими силами Венесуэлы в интересах обеспечения мира и спокойствия. То, чем вы занимаетесь, не называется превенцией, а называется подстрекательством», — отметил постпред России.

Призвав «воздерживаться от дискриминационных экономических мер в отношении этой страны», Небензя напомнил, что «нынешний экономический кризис во многом спровоцирован действиями тех государств, кто больше всех кричит о страданиях венесуэльского народа».

Для прекращения кризиса в республике также нужно «прекратить иностранное вмешательство и «науськивание» лидеров оппозиции страны, убежден Небензя. «Во-вторых, приложить все усилия для запуска внутринационального диалога и примирения», — сказал он, отметив, что «решающую роль здесь могут и должны сыграть соседи Венесуэлы».

Постпред России предупредил, что в случае попустительства действиям США в отношении Венесуэлы в будущем на ее месте может оказаться любая латиноамериканская страна. «Хотелось бы обратиться к нашим латиноамериканским партнерам. Понимаете ли вы, что, в случае вашего попустительства таким действиям, завтра на месте Венесуэлы может оказаться любая латиноамериканская страна? Противозаконность того, что пытаются сделать с Венесуэлой, вопиюща, а руководство Организации американских государств «берет под козырек» и вслед за Вашингтоном «штампует» угрозы в адрес независимого государства», — сказал он.

Позиция Китая

Китай выступает против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и просит международное сообщество уважать выбор народа Венесуэлы. Об этом заявил в субботу постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле.

«Мы выступаем против внешнего вмешательства в дела Венесуэлы», — подчеркнул дипломат, добавив, что ситуация в этой стране является «внутренним вопросом» и «не несет угрозы международному миру и безопасности».

«Китай поддерживает усилия правительства Венесуэлы по сохранению национального суверенитета, независимости и стабильности», — отметил Ма Чжаосюй, призвав «помнить об основополагающих интересах страны и ее народа и стремиться найти политическое решение проблемы через мирный диалог на основе конституции» республики.



Постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй на экстренном заседании Совбеза ООН по Венесуэле 26 января 2019 года. Фото: пресс-центр ООН

Совбез ООН проголосовал за предложенную США повестку проходящего в субботу экстренного заседания — обсуждение ситуации в Венесуэле. Данную тему заседания поддержали девять стран. Четыре государства — Россия, Южноафрикансккая республика, Китай и Экваториальная Гвинея, выступили против, две страны воздержались.

Согласовать совместное заявление по ситуации в Венесуэле Совбезу ООН не удалось: Россия заблокировала предложенный США вариант.