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В Москве из-за снегопада отменено и задержано больше 50 авиарейсов. В Минск рейсы прибывают вовремя

27.01.2019 10:33 — Новости Мира | Tut.by  
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В московских аэропортах 50 рейсов задержали и еще 10 отменили из-за сильного снегопада в Москве. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на данныесервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 10.00 по минскому времени, во Внуково четыре рейса задержано, два отменены, в Домодедово — по 7 рейсов задержано и 8 отменено, в Шереметьево задерживается вылет 39 рейсов.

При этом из аэропорта Жуковский все рейсы вылетают согласно расписанию. Рейсы в Минск из Москвы не задерживаются. К примеру, рейс B2984 из Домодедово в Минск на 10.10 часов прибыл вовремя.    

Ранее МЧС России распространило экстренное предупреждение по Москве в связи с сильными снегопадами.

 
Теги: Минск
 
 
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В московских аэропортах 50 рейсов задержали и еще 10 отменили из-за сильного снегопада в Москве.
 
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