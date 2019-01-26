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В Москве из-за снегопада отменено и задержано больше 50 авиарейсов. В Минск рейсы прибывают вовремя
27.01.2019 10:33 — Новости Мира | Tut.by
В московских аэропортах 50 рейсов задержали и еще 10 отменили из-за сильного снегопада в Москве. Об этом
По состоянию на 10.00 по минскому времени, во
При этом из аэропорта Жуковский все рейсы вылетают согласно расписанию. Рейсы в Минск из Москвы не задерживаются. К примеру, рейс B2984 из Домодедово в Минск на 10.10 часов прибыл вовремя.
Ранее МЧС России распространило экстренное предупреждение по Москве в связи с сильными снегопадами.
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В московских аэропортах 50 рейсов задержали и еще 10 отменили из-за сильного снегопада в Москве.
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