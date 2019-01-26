В Москве из-за снегопада отменено и задержано больше 50 авиарейсов. В Минск рейсы прибывают вовремя

В московских аэропортах 50 рейсов задержали и еще 10 отменили из-за сильного снегопада в Москве. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на данныесервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 10.00 по минскому времени, во Внуково четыре рейса задержано, два отменены, в Домодедово — по 7 рейсов задержано и 8 отменено, в Шереметьево задерживается вылет 39 рейсов.

При этом из аэропорта Жуковский все рейсы вылетают согласно расписанию. Рейсы в Минск из Москвы не задерживаются. К примеру, рейс B2984 из Домодедово в Минск на 10.10 часов прибыл вовремя.

Ранее МЧС России распространило экстренное предупреждение по Москве в связи с сильными снегопадами.