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Два взрыва в церкви на Филиппинах унесли жизни более 20 человек
27.01.2019 12:23 — Новости Мира | Tut.by
Два взрыва прогремели в воскресенье, 27 января, во время службы в католическом соборе в городе Джоло в провинции Сулу на юге Филиппин. В результате этих взрывов, по сведениям местной полиции, погибло более 20 человек, еще 70 получили ранения.
Город Джоло расположен в 1000 километрах к югу от столицы Филиппин Манилы.
В пятницу, 25 января, избирательная комиссия сообщила, что по результатам состоявшегося незадолго до этого референдума в южной провинции Филиппин Минданао будет образован новый автономный мусульманский район.
Большинство жителей Филиппин придерживаются католического вероисповедания, доля мусульман в населении страны не превышает десяти процентов. В последнее время представители Ислама не раз заявляли, что правительство страны недостаточно учитывает их интересы.
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Первый взрыв прогремел внутри собора, второй - на парковке перед церковью после прибытия на место служб безопасности.
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